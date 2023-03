Partnerlook mit ihrer Tochter: Victoria von Schweden feiert Namenstag

Kronprinzessin Victoria hat an diesem Sonntag ihren Namenstag in Stockholm gefeiert. Bei dem offiziellen Termin mit ihrer Familie wurde sie im Schlosshof mit militärischen Ehren gewürdigt. Die Royals passten ihre Looks den niedrigen Temperaturen an.

12. März 2023 - 17:16 Uhr | (jom/spot)

Kronprinzessin Victoria mit ihrer Familie auf dem Schlosshof. © imago images/PPE

Victoria von Schweden (45) hat an diesem Sonntag (12. März) einmal mehr offiziell ihren Namenstag gefeiert. Mit Ehemann Daniel von Schweden (49) und ihren Kindern Oscar (7) und Estelle (11) ließ sich die strahlende Kronprinzessin im Schlosshof von Stockholm unter anderem mit einem Blumenstrauß und einer Parade der Leibgarde beglückwünschen. Nach der Zeremonie begrüßte die Familie der Kronprinzessin Gratulanten, die in den schneebedeckten Hof gekommen waren, heißt es . In dem Beitrag ist auch eine Bilderreihe der Feierlichkeit zu sehen.

Cremefarbener Partnerlook

Die Kronprinzessin trug zu dem Termin im Freien einen cremefarbenen, kuscheligen Mantel. Dazu kombinierte sie einen schwarzen Rollkragenpullover und schwarze Handschuhe. Ihre Haare trug sie streng zurückgekämmt in einem Dutt. Die Tochter der Kronprinzessin strahlte neben ihrer Mutter in einem farblich abgestimmten Mantel, der sich nur in dem kürzeren Schnitt von dem Modell der 45-Jährigen unterschied. Estelle kombinierte dazu ebenfalls Oberteil und Hose in Schwarz und komplettierte das Outfit mit beiger Mütze, Handschuhen und silbernen Fellstiefeln.

Auch Prinz Oscar hatte sich dick eingepackt und erschien neben seiner Mutter in einer grauen Jacke und mit grauer Mütze und blauen Fäustlingen. Sein Vater passte sich den winterlichen Temperaturen mit einem dunkelblauen Mantel samt farblich dazu passender Mütze und passendem Schal sowie schwarzen Handschuhen an.

Erst kürzlich hatte das schwedische Königshaus familiäre Festlichkeiten begangen. Prinz Oscar feierte am 2. März seinen siebten Geburtstag. Seine große Schwester, Prinzessin Estelle von Schweden, wurde am 23. Februar elf Jahre alt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de