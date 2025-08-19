Partner und Kinder von Mareile Höppner: So lebt die Moderatorin ganz privat

2017 hat sich Mareile Höppner von ihrem Ehemann Arne getrennt. Die RTL-Moderatorin ist längst wieder neu verliebt. Wer ist der neue Mann an ihrer Seite? Wie lebt das Paar zusammen? Und steht bald eine Scheidung vom Ex an?

Mareile Höppner ist nach der Trennung von ihrem Ehemann Arne Schönfeld seit einigen Jahren wieder vergeben. Die RTL-Moderatorin schwärmte erstmals im Herbst 2020 von Humor und Aussehen ihres neuen Partners. Vier Jahre später zeigte sie ihn im August 2024 endlich auf ihrem Instagram-Account. Was ist über den Mann an ihrer Seite bekannt? Und möchte sie sich bald von ihrem Ex scheiden lassen? Die AZ gibt einen Überblick.

Mareile Höppner: "Ich war lange nicht bereit für eine neue Beziehung"

Erst 2019 hatte Mareile Höppner die Trennung von Arne Schönfeld bekannt gegeben und war lange Zeit nicht bereit für eine neue Beziehung, wie sie "Bunte" erzählte. "Jeder, der eine Trennung hinter sich hat, weiß, dass dieser Schritt mit vielen Verletzungen einhergeht", erzählte sie damals. "Ich brauchte Zeit, bis ich wieder Vertrauen fassen und mich voll und ganz auf einen neuen Partner einlassen konnte."

So schwärmt Mareile Höppner von ihrem Freund Florian

Inzwischen ist Mareile Höppner wieder frisch verliebt. Doch wer ist der neue Mann an ihrer Seite? Laut "Bunte" arbeitet Florian B. als Regisseur und Produzent ebenfalls beim Fernsehen.

Die ehemalige "Brisant"-Moderatorin schwärmte von ihrem Freund: "Florian vervollständigt mich und bringt mich von früh bis spät zum Lachen. Als Allererstes habe ich mich in seinen Humor verliebt, dann in sein wundervolles Aussehen." Bislang haben sich die beiden noch nicht gemeinsam auf den roten Teppichen präsentiert.

Mareile Höppner wohnt mit Sohn und Partner in Berlin

Im Sommer 2021 wagte Mareile Höppner einen weiteren Schritt. Sie zog mit ihrem Sohn Jakob von Leipzig nach Berlin zu ihrem Freund. Auch ihr Ex Arne Schönfeld wohnt in der Hauptstadt, doch die Patchwork-Familie scheint sich mit der Situation arrangiert zu haben. Es sei durchaus "auch immer wieder kompliziert", sagte die Moderatorin im Januar 2022 zu "Bunte", "aber mittlerweile sind wir gut eingespielt und ein echtes Großfamilienteam".

Ein Schmatzer auf die Backe: Mareile Höppner zeigt ihren Freund auf Instagram

Mareile Höppner teilte im August 2024 endlich ein Bild mit ihrem Florian auf Instagram. Die beiden waren gemeinsam im Urlaub und teilten einen Schnappschuss aus dem Restaurant. Darauf legt Höppner den Arm um die Schultern ihres Schatzes, beugt sich zu ihm und gibt ihm einen Schmatzer auf die Backe. Was für eine schöne Geste, denn bisher hielt sie den Produzenten weitestgehend aus Social Media heraus.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Keine Scheidung: Mareile Höppner und Ex Arne leben nah beieinander

Zwar sind Mareile Höppner und Ex Arne seit 2017 getrennt, aber geschieden sind die beiden nicht. "Mein Beziehungsstatus ist doch ganz klar", sagte die 47-Jährige dazu. "Ich lebe im Hier und Jetzt mit meinem Partner und insgesamt drei Kindern. Das ist perfekt so und bedarf gerade zumindest keiner Änderung."

Mareile Höppner spricht über ihre Kinder: "Habe nicht nur meinen Sohn"

Öffentlich bekannt ist, dass Mareile Höppner mit ihrem Ex Arne den gemeinsamen Sohn Jakob hat. Doch er ist nicht ihr einziges Kind, wie sie in ihrer Instagram-Story im Februar 2024 klarstellte. Auf die Frage eines Followers, wie viele Kinder sie habe, antwortete sie: "Ich bin eher verschwiegen, wenn es um Kinder geht. Sie sollen ihr Ding machen dürfen und nicht verbunden werden, mit dem, was ich mache. Aber ich habe inzwischen nicht nur meinen Sohn." Mehr wollte die Moderatorin nicht dazu verraten. Doch eine Kleinigkeit gab sie dann doch im Gespräch mit " " preis: "Wir sind eine Patchwork-Familie, an der viele Personen beteiligt sind. Ich finde, Kinder müssen geschützt werden und sollten nicht in der Öffentlichkeit stattfinden – außer, sie wollen es."

Nach der Trennung: Mareile Höppner und Arne Schönfeld sind gut befreundet

Die Moderatorin ist zwar seit Jahren glücklich mit ihrem neuen Partner. Doch ihr Ex Arne Schönfeld spielt immer noch eine wichtige Rolle in dem Leben von Mareile Höppner. Im Juni 2024 sprach sie in einem Interview mit der "Gala" über ihre Trennung und das neue Leben als Patchwork-Familie. Gegenüber Annika Lau verriet Höppner, dass es ein schwerer Schritt gewesen sei, sich zu trennen.

"Wir waren ja ewig zusammen, von ganz jungen Jahren an", erklärte sie offen. Auch heute seien die beiden noch eng befreundet: "Er ist Teil meines Lebens und ich bin Teil seines Lebens." Alleine wegen des gemeinsamen Sohns sei das extrem wichtig. "Patchwork ist immer ein Konstrukt aus ganz vielen Menschen, ganz vielen Bedürfnissen, ganz viel Rücksicht und es ist toll, wenn alle Erwachsenen sich da Mühe geben für die wichtigsten Personen bei alledem und das sind natürlich die Kinder." Das funktioniert in Mareile Höppners Familie offenbar sehr gut.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Kein Platz für Vergleiche: Ist Mareile Höppners neue Beziehung schöner?

In dem Interview mit der "Gala" vom 1. Juni 2024 sprach Mareile Höppner außerdem über ihre neue Liebe. Doch mit der Ehe zu Ex Arne möchte die Moderatorin die neue Beziehung nicht vergleichen. "Es ist alles so wie es ist jetzt richtig und es war aber auch in all den Jahren alles richtig", erklärte sie offen.

Zudem meinte sie, es bleibe keine Zeit dafür, Vergleiche zu ziehen: "Da ist überhaupt kein Groll oder so, also ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man da friedvoll auf alles guckt in der Vergangenheit und genauso mit so viel Dankbarkeit, Demut auch auf das Aktuelle und ich zieh da keine Vergleiche."

Zahlenschwäche: Bei dieser Story wurde Mareile Höppners Partner "unruhig"

Im Juni 2025 erzählte Mareile Höppner in der "NDR Talk Show" von einem persönlichen Defizit: "Ich habe eine totale Zahlenschwäche. Als ich Mathe in der Schule abgegeben habe, hat mein Lehrer gesagt, die Mathematik und die Mareile sind beide froh, dass sich die Wege trennen." Eine verzeihliche Schwäche, die für Höppners Partner Florian jedoch bereits ins Schwitzen brachte.

Die Moderatorin verriet nämlich auch: "Dann gab es eine Geschichte mit meinem Geburtstag und ich habe meinem Freund gesagt: 'Ich bin ein bisschen genervt, jetzt gehe ich doch schon extrem auf die 50 zu'. Er wurde ganz unruhig." Und warum? "Er dachte an die Luftballons, die er schon besorgt hatte. Das Ende vom Lied: Ich wurde nicht 48, ich wurde 46 Jahre alt. Ich habe mich so doll gefreut, dass ich jünger war."