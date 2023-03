Paris Hilton: Fünf schlimme Erfahrungen aus ihrem Buch

Paris Hilton berichtet in ihrer Autobiografie von vielen schlimmen Erfahrungen, die sie insbesondere als junge Frau und als Mädchen erlebt hat.

In ihrer neuen Autobiografie "Paris: The Memoir" schreibt Paris Hilton (42) von mehreren dramatischen und einschneidenden Erlebnissen in ihrem Leben. Sie spricht unter anderem darüber, dass sie in ihrer Highschool-Zeit vergewaltigt wurde, dass ein Lehrer sie bedrängt hat und wie der gefallene Hollywood-Mogul und verurteilte Sexualstraftäter Harvey Weinstein (70) "perverse, seltsame Kommentare" über sie gemacht hat.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Paris Hilton wurde von einem Lehrer bedrängt

Hilton erinnert an einen "hübschen, jungen Lehrer", in den in der achten Klasse all ihre Mitschülerinnen verknallt gewesen seien. Die Lehrkraft habe zu Hilton gesagt, dass er sich wiederum in sie verknallt habe und sie nach ihrer Telefonnummer gefragt.

Er habe sie "fast jede Nacht" angerufen "und wir sprachen stundenlang darüber, wie unglaublich reif, schön und intelligent ich war, wie sinnlich, missverstanden und besonders". Eines Abends, an dem ihre Eltern nicht zu Hause waren, sei der Lehrer zu ihrem Haus gefahren und sie sei zu ihm ins Auto gestiegen. "Der Lehrer zog mich in seine Arme und küsste mich", schreibt Hilton. Ihre Eltern erwischten die beiden. Der Lehrer habe ihr die Schuld gegeben und gefragt: "Warum hast du mich dazu gezwungen?" Viel später habe sie das Erlebte erst aufarbeiten können.

Paris Hilton wurde als Teenagerin vergewaltigt

Als Highschool-Schülerin wurde Hilton nach dem Besuch eines Einkaufszentrums vergewaltigt. Sie habe dort zusammen mit einer Freundin zwei Männer in ihren Zwanzigern getroffen, die die Mädchen fragten, ob sie mit zu ihrem Apartment kommen wollten. Die heute 42-Jährige habe damals widerwillig von einem ihr gereichten Getränk getrunken und habe danach das Bewusstsein verloren.

Später habe Hilton ein schweres Gewicht auf sich gespürt. Sie habe Panik verspürt und aufstehen wollen, es sei aber gewesen, als ob etwas ihr das Rückenmark durchtrennt gehabt hätte. "Als ich versuchte zu schreien, war keine Luft in meinen Lungen", schreibt sie demnach weiter. Der Mann habe ihr aggressiv den Mund zugehalten und geflüstert: "Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Du träumst."

Harvey Weinsteins Kommentare über Paris Hilton

Auch Paris Hilton hat schlimme Erfahrungen mit dem ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein gemacht, dem im Rahmen der #MeToo-Bewegung fast 90 Frauen unangemessenes Verhalten und sexuelle Gewalt vorgeworfen haben. Im Mai 2000 habe sie ihn erstmals getroffen, bei einem Lunch mit einem weiteren Produzenten. Weinstein habe damals "perverse, seltsame Kommentare" über sie und ihre "womöglich riesige Zukunft in seiner Welt" gemacht.

Schon bei diesem Essen habe sich Weinstein sehr "unheimlich" verhalten. Während der amfAR-Gala in der folgenden Nacht, sei er Hilton dann unaufgefordert auf eine Toilette gefolgt, wo sie sich in einer Kabine vor ihm versteckt habe. Weinstein sei offenbar betrunken gewesen, habe gegen die Türe geschlagen und Dinge wie "Willst Du ein Star sein?" gerufen. Sie habe zunächst nach einem Fenster gesucht, aus dem sie hätte verschwinden können, dann habe jedoch ein Security-Mitarbeiter eingegriffen und den lauthals protestierenden Ex-Filmmogul rausgeworfen.

Paris Hilton hatte in ihren Zwanzigern eine Abtreibung

In ihrer Autobiographie schreibt Hilton auch von einem Schwangerschaftsabbruch, für den sie sich im Alter von 22 Jahren entschieden hatte. "Als ich realisiert hatte, dass ich schwanger war, war es, als würde ich auf dem Sims vor einem Fenster im vierzigsten Stock aufwachen", erkläre sie. "Ich hatte Angst und Herzschmerz. Die Hormone schickten meine ADHS-Symptome in eine Spirale."

Hilton befand sich damals in einer Beziehung mit dem Model Jason Shaw (49). Sie habe aber gewusst, dass es "keine glückliche kleine Familie" hätte werden können. Eine Schwangerschaft hätte ihrer Meinung nach in einer Katastrophe für alle Beteiligten geendet. "In diesem Moment in meinem Leben war ich auf keinen Fall dazu in der Lage, Mutter zu sein." Heute ist sie Mama. Hilton hat 2021 ihren Partner Carter Reum (42) geheiratet. Sie wurden im Januar 2023 Eltern ihres Sohnes Phoenix, der per Leihmutter zur Welt gekommen ist.

Paris Hilton sträubte sich gegen das Sex-Tape

Anfang der 2000er Jahre gelangte ein Sex-Tape von Hilton und ihres damaligen Freundes Rick Salomon (55) an die Öffentlichkeit. Salomon habe : "Er hatte oftmals gesagt, dass es etwas war, das er mit anderen Frauen getan hatte, aber ich fühlte mich seltsam und unbehaglich deswegen. Ich sagte ihm stets: 'Ich kann nicht. Es ist zu peinlich.'" Salomon sei immer wieder darauf eingegangen, sie habe Ausreden gefunden.

Ihr damaliger Freund habe ihr versichert, dass es niemals an die Öffentlichkeit geraten würde und ihr ein Ultimatum gestellt: "Er hat mir gesagt, wenn ich es nicht tun würde, könnte er einfach jemand anderen finden, der es tun würde." Für sie sei dies damals der schlimmste Gedanke gewesen, dass dieser erwachsene Mann sich von ihr trennen könnte - weil sie ein "dummes Kind" gewesen sei, das keine Ahnung von "Erwachsenen-Spielchen" gehabt habe. Sie war damals Anfang Zwanzig, Salomon bereits in seinen Dreißigern. Vor der Aufnahme habe sie Alkohol getrunken und ein Rauschmittel genommen.