Parasitenbefall bei Tochter von Carmen und Robert Geiss: "Ich dachte, ich würde sterben"

Notarzteinsatz bei Familie Geiss: Davina musste aufgrund eines Parasiten im Bauch ins Krankenhaus gebracht werden. Wie geht es der Tochter von Robert und Carmen Geiss?

Die Geissens machen Urlaub in der Dominikanischen Republik – und genießen dabei Sonne und Strand. Doch dann der Schock: Tochter Davina geht es plötzlich sehr schlecht, sie muss ins Krankenhaus.

"Das war eine Nacht... Das war der Albtraum", sagt Carmen Geiss in der neuen Folge von "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie", die am Montagabend (14. Februar) ausgestrahlt wurde. "Ich musste am nächsten Tag den Notarzt holen. Es ging ihr nicht besser, es war dramatisch und ich hatte wirklich Angst um Davina", so die besorgte Mutter.

Geiss-Tochter Davina hat Parasiten im Bauch

Der Notarzt brachte die 18-Jährige schließlich ins Krankenhaus, Mutter Carmen wich ihr nicht von der Seite. Sie habe Infusionen bekommen, "aber selbst das hat nichts gebracht, so schlecht ging es ihr", sagt die 56-Jährige.

Am nächsten Tag konnte Davina wieder nach Hause entlassen werden. Die Ärzte vermuteten vorab eine Lebensmittelvergiftung, doch dann folgt die gruselige Diagnose. "Jetzt haben sie die vollgepumpt mit Medizin, sie hat Magenschmerzen, sie hat Parasiten im Bauch", erklärt Carmen Geiss der Familie.

Wie geht es Davina Geiss nach dem Krankenhausaufenthalt?

Davina hat sich inzwischen bei ihren Fans und Followern auf Instagram gemeldet und ein Gesundheitsupdate gegeben. "Ich habe sieben Infusionen bekommen. Und die hatten alle fast nicht geholfen", schreibt sie in ihrer Story. "Mir ging es im Leben noch nie so schlecht. Ich dachte, ich würde sterben."

Robert Geiss postet Notarzteinsatz auf Instagram - Fans entsetzt

Nicht nur in der Dokusoap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" wurde der Einsatz des Notarztes gezeigt, auch Familienoberhaupt Robert Geiss postete die Aufnahmen auf Instagram.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Doch wie ein Blick in die Kommentare zeigt, halten die Fans das alles andere als unterhaltsam. "Hauptsache Filmen und in den sozialen Medien reinstellen. Armselig", schreibt ein Follower dazu. Ein weiterer zeigt sich ebenfalls schockiert: "Ich hoffe doch sehr, dass kein Elternteil eine Handykamera aktiviert, während das eigene Kind in einem Krankenwagen liegt." Bislang hat Robert Geiss auf die Kritik nicht reagiert.