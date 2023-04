Papst schenkt König Charles III. Splitter vom Heiligen Kreuz

Für seine Krönung am 6. Mai hat König Charles III. ein besonderes Geschenk von Papst Franziskus erhalten: Reliquien von dem Kreuz, an dem Jesus gekreuzigt worden sein soll. Die zwei kleinen Splitter wurden in das Kreuz von Wales eingearbeitet. Es soll die Krönungsprozession in London anführen.

Die Krönungsprozession am 6. Mai in London wird vom silbernen Kreuz von Wales angeführt. Darin wurden nun zwei besondere Präsente aus dem Vatikan eingearbeitet. Papst Franziskus (86) hat König Charles III. (74) für seine Krönung zwei Splitter geschenkt, die von dem Kreuz stammen sollen, an dem der Bibel zufolge Jesus Christus gekreuzigt wurde. Der britische Monarch ist das weltliche Oberhaupt der Anglikanischen Kirche.

Die Fragmente sind klein und nur aus der Nähe zu sehen

Wie , sind die kleinen Stücke zu einem Kreuz geformt in das Kreuz von Wales eingefügt worden. Die Reliquien sind einen Zentimeter und fünf Millimeter klein. Sie wurden hinter einem Rosenkristall-Edelstein eingelassen und sind nur aus der Nähe zu sehen. Bei der Krönung von Charles III. werden sie eine besondere Rolle spielen: Der Erzbischof von Wales, Andrew John, wird das Kreuz am Morgen des 6. Mai bei einem Gottesdienst in der nordwalisischen Stadt Llandudno segnen. Anschließend wird es in die britische Hauptstadt gebracht. Charles war vor seinem Amtsantritt als König Prinz von Wales und hatte das Kreuz der Church of Wales zum 100. Bestehen geschenkt. Im November 2022 brachte er persönlich einen Leopardenkopf als königliches Zeichen darauf an. Erzbischof John freute sich über die Kreuzgabe und betont: "Wir freuen uns auch, dass sein erster Nutzen sein wird, Ihre Majestäten beim Krönungsgottesdienst in die Westminster Abbey zu führen."

Recycelte Silberbarren aus Südwales

Das Kreuz von Wales besteht aus recycelten Silberbarren von der Münzprägeanstalt Royal Mint in Südwales, einem Schaft aus walisischem Fallholz und einem Ständer aus walisischem Schiefer. Auf der Rückseite des Kreuzes stehen Worte aus der letzten Predigt des Heiligen David auf Walisisch. Sie bedeuten: "Sei fröhlich. Behalte den Glauben. Tu die kleinen Dinge."