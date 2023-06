Pamela Andersons roter "Baywatch"-Badeanzug versteigert

Pamela Andersons roter "Baywatch"-Badeanzug kam unter den Hammer und ein deutsches Museum hat sich das Kultobjekt aus der US-Serie gesichert.

Der legendäre rote Badeanzug, in dem die kanadische Schauspielerin Pamela Anderson (55) in der US-Serie "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu" (1989-2001) zu sehen war, ist künftig in Deutschland zu bestaunen. Genauer gesagt im BikiniARTmuseum (BAM), dem ersten internationalen Museum für Bademode und Badekultur in Bad Rappenau, Baden-Württemberg. Denn die dortigen Bieter erhielten bei der Versteigerung des Spezialauktionshauses "Heritage" am Wochenende den Zuschlag für das Kultobjekt.

Badeanzug wird neben David Hasselhoffs Badehose platziert

Für den Original-Badeanzug aus der NBC-Erfolgsproduktion boten im Auktionshaus in Dallas sowie online rund um den Globus über 40 Fans. Wie das BAM weiter meldet, bekam es bei 27.500 Dollar Gesamtkaufpreis den Zuschlag. Im Museum wird das neu erworbene Ausstellungsobjekt neben der bereits vorhandenen Original-Badehose von "Baywatch"-Kollege David Hasselhoff (70) zu sehen sein.

"Das ist ein weiterer sensationeller Qualitätsbaustein für unser hippes Museum", sagt der Museumsdirektor Marco Preißer, "Filmoriginale von Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Amy Winehouse oder der historisch wertvollste Bikini der Welt, der 'Goldene Réard', begeistern aktuell schon unsere Gäste. Jetzt kommt auch noch der bekannteste Badeanzug, der 'Red Swimsuit from Baywatch' von Schauspielikone Pamela Anderson dazu", freut er sich.

Das BikiniARTmuseum

Vor drei Jahren eröffnete das BikiniARTmuseum in Bad Rappenau. Auf über 2.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind etwa 400 Bademoderaritäten von 1870 bis heute ausgestellt. Darüber hinaus gibt es themenbezogene Kunstwerke, TV-Dokus und Shows zur Weltgeschichte der Bademode und interaktive Areale.