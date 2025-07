Pamela Anderson und Liam Neeson: Mit vier Söhnen zur Filmpremiere

Zur New Yorker Premiere von "Die nackte Kanone" ist Pamela Anderson auf dem roten Teppich mit ihren beiden Söhnen erschienen. Auch Co-Star Liam Neeson hatte seine zwei Söhne dabei.

Premiere von "Die nackte Kanone" in New York: V.l.: Dylan Jagger Lee, Brandon Thomas Lee mit Mutter Pamela Anderson und Liam Neeson mit seinen Söhnen Daniel Neeson und Micheál Neeson.

Die New Yorker Premiere von "Die nackte Kanone" haben die beiden Hauptdarsteller Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) zur Familienangelegenheit gemacht. Anderson kam in Begleitung ihrer beiden Söhne Dylan Jagger Lee (27) und Brandon Thomas Lee (29), die der "Baywatch"-Star mit Ex-Mann Tommy Lee (62) hat. Liam Neeson erschien ebenfalls in Begleitung seiner beiden Söhne: Micheál Richardson (30) und Daniel Neeson (28) stammen aus der Ehe des Hollywoodstars mit der verstorbenen Schauspielerin Natasha Richardson (1963-2009).

Auf dem roten Teppich posierten die beiden Co-Stars von "Die nackte Kanone" dann umringt von ihren Söhnen. Pamela Anderson trug ein elegantes blaues Abendkleid mit transparenten Handschuhen, ihre Söhne erschienen in Anzug beziehungsweise mit Krawatte. Liam Neeson wählte einen grauen Anzug für das Event, während seine Söhne in legerem Freizeitlook auftraten.

In "Die nackte Kanone" spielt Anderson die verführerische Beth, eine Nachtclub-Sängerin, die dem mysteriösen Tod ihres Bruders auf den Grund geht. Neeson übernimmt die Rolle des Frank Drebin Jr., Sohn des ursprünglich von Leslie Nielsen (1926-2010) verkörperten Polizeidetektivs. Der Film kommt am 31. Juli in die deutschen Kinos.