Palina Rojinski: Was ist über Privatleben, Beziehung und Kinder bekannt?

Palina Rojinski äußerte sich im August 2020 über ihr bislang so geheimnisvolles Privatleben – zumindest verrät sie kleine süße Details. Die attraktive Moderatorin ist vergeben, hat einen Freund und will in den nächsten fünf Jahren Kinder.

05. Januar 2021 - 15:31 Uhr | AZ

BrauerPhotos Über was (oder wen) tuscheln Palina Rojinski und Film-Kollege Elyas M'Barek beim Deutschen Filmball?

Mit Joko und Klaas wurde sie deutschlandweit bekannt, mittlerweile ist Palina Rojinski auch erfolgreiche Schauspielerin und gern gesehener Gast in TV-Shows. Sie quasselt drauf los, mal bringt sie unterhaltende Themen, dann wieder rückt sie das Ernste in den Mittelpunkt. Nur über ihr Liebesleben hat die 35-Jährige noch nicht öffentlich gesprochen. Wer ist der Freund von Palina Rojinski? In "Bunte" verriet Palina im Sommer 2020, dass sie in einer festen Beziehung sei und glücklich mit ihrem Freund ist. Seine Identität gab sie bislang aber nicht preis. "Eben weil ich sonst so offen und auch viel für meine Fans da bin, brauche ich etwas nur für mich", begründete sie ihre Verschwiegenheit. "Mein Privatleben möchte ich nur noch für mich behalten und schützen." Lesen Sie auch Klaas Heufer-Umlauf und Freundin Doris Golpashin privat: Haben sie Kinder? X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Wird Palina ihren Partner auf Fotos zeigen? Das Geheimnis wurde (noch) nicht enthüllt, so Palina, aber: "Wer weiß, vielleicht trage ich auch in ein paar Monaten mein privates Glück nach außen." Es sei gerade einfach nicht der richtige Zeitpunkt, sagte sie im August 2020 zu "Bunte". Auskunftsfreudiger ist Palina Rojinski aber bei ihrer familiären Zukunftsplanung: "Ich bin mir sicher, dass ich dann Kids haben werde." Und weiter: "Mit Ende 30 wünsche ich mir auf jeden Fall eine eigene Familie." Die schöne Schauspielerin ist sich sicher, dass sie Job und Mutter-sein "gewuppt kriege".