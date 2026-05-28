Palina Rojinski privat: Was über Kinder und Partner bekannt ist

Das Privatleben schützt Palina Rojinski. Nur selten gibt sie kleine Details preis. Nun hat die Schauspielerin ganz offen übers Dating gesprochen. Hat sie wieder einen neuen Partner an ihrer Seite?

Mit Joko und Klaas wurde sie deutschlandweit bekannt, mittlerweile ist Palina Rojinski auch erfolgreiche Schauspielerin und gern gesehener Gast in TV-Shows. Sie quasselt drauflos, mal bringt sie unterhaltende Themen, dann rückt sie das Ernste in den Mittelpunkt. Nur über ihr Liebesleben sprach die 37-Jährige lange Zeit nicht mehr öffentlich. Jetzt hat sie eine Ausnahme gemacht und übers Dating geplaudert. Was ist über ihren Beziehungsstatus bekannt?

Dating-No-Go für Palina Rojinski: Das sollte ihr Partner besser nicht machen

In "My Ex" ist Palina Rojinski aktuell in einer sechsteiligen RomCom-Serie des ZDF zu sehen. Als "Ivy" sucht sie die große Liebe und schaut dabei auf ihre vergangenen Beziehungen. Im wahren Leben hat die Entertainerin einige Erfahrungen in Sachen Dating sammeln können. Ein absolutes No-Go für sie? "Wenn die andere Person nur über sich redet", sagt sie im Interview mit "Viel Spaß". "Ich glaube, beim ersten Date finde ich es auch wichtig, dass der Mann die Rechnung übernimmt. Da bin ich sehr klassisch."

Das heutige Dating-Leben findet Palina Rojinski herausfordernd, denn es gibt viele Möglichkeiten: Online-Dates, Verkuppelungs-Dates, Blind-Dates oder Speed-Dates. Für jede Variante hat die 41-Jährige einen wertvollen Tipp parat: "Ich glaube, es ist wichtig, bei sich zu bleiben. Probieren, nicht aufgeregt zu sein. Wenn einem etwas auffällt im Gespräch, was einem nicht gefällt, das nicht sofort unter den Teppich kehren."

Neuer Freund? Das ist über das Liebesleben von Palina Rojinski bekannt

Ob Palina Rojinski ihre eigenen Tipps noch beherzigen muss? Oder hat sie längst ihre bessere Hälfte gefunden? Wie unter anderem " " berichtete, soll die Schauspielerin einen Partner an ihrer Seite haben. Dem Blatt zufolge soll es mit dem deutsch-brasilianischen Rapper Lucio101 gefunkt haben. Eine Beziehung wurde öffentlich bislang nicht bestätigt.

Rapper Lucio101 bei einem Auftritt in Hannover. © imago/Future Image

Trennung von Partner nach Heiratsantrag

In der Vergangenheit lief bei Palina Rojinski in Sachen Liebe nicht alles rund. "Bunte" verriet die Entertainerin im Sommer 2020 erstmals, dass sie in einer festen Beziehung und glücklich mit ihrem Freund sei. Seine Identität gab sie aber nicht preis. "Eben weil ich sonst so offen und auch viel für meine Fans da bin, brauche ich etwas nur für mich", begründete sie damals ihre Verschwiegenheit. "Mein Privatleben möchte ich nur noch für mich behalten und schützen." Doch dann wurde die Trennung bekannt. In der Nacht auf den 17. März 2023 veröffentlichte Palina Rojinski das Liebes-Aus auf Instagram: "Ich wollte mitteilen, dass die Verlobung aufgelöst ist und ich mich seit längerem über meinen neuen Lebensabschnitt freue! Mir geht es wunderbar. Ich verabschiede mich dann wieder in mein Privatleben und wünsche allen Peace, Love, Light and Harmony!"

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Verlobung: Palina Rojinski und ihr Ex-Freund wollten heiraten

Noch vor rund einem Jahr, im Januar 2022, machte Palina in der "Süddeutschen Zeitung" ihre Verlobung öffentlich: "Humor war mir schon immer wichtig und mein Verlobter und ich haben einfach den besten Humor zusammen." Wie lange die beiden verlobt waren und ob schon die Hochzeit geplant wurde, hat die Schauspielerin nie verraten.

Palina Rojinski: Sie wünscht sich eigene Kinder

Seit Jahren hält Palina Rojinski ihr privates Liebesleben aus der Öffentlichkeit heraus. Ihre letzten Partner waren nie an ihrer Seite zu sehen. Auskunftsfreudiger war die Schauspielerin in der Vergangenheit aber bei ihrer familiären Zukunftsplanung: "Ich bin mir sicher, dass ich dann Kids haben werde", sagte sie 2020 zu " ". Und weiter: "Mit Ende 30 wünsche ich mir auf jeden Fall eine eigene Familie." Die schöne Schauspielerin ist sich sicher, dass sie Job und Mutter-sein "gewuppt kriege". Jetzt muss die 37-Jährige erst einmal über die geplatzte Verlobung hinwegkommen....