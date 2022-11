Palina Rojinski privat: Was ist über Freund und anstehende Hochzeit bekannt?

Palina Rojinski äußert sich nur selten und geheimnisvoll über ihr Privatleben – zumindest verriet sie kleine süße Details. Die attraktive Moderatorin ist vergeben, ist mit ihrem Freund verlobt und will in den nächsten Jahren Kinder. Wann findet die Hochzeit statt?

Über was (oder wen) tuscheln Palina Rojinski und Film-Kollege Elyas M'Barek?

Mit Joko und Klaas wurde sie deutschlandweit bekannt, mittlerweile ist Palina Rojinski auch erfolgreiche Schauspielerin und gern gesehener Gast in TV-Shows. Sie quasselt drauf los, mal bringt sie unterhaltende Themen, dann wieder rückt sie das Ernste in den Mittelpunkt. Nur über ihr Liebesleben sprach die 37-Jährige lange Zeit nicht öffentlich.

Wer ist der Freund von Palina Rojinski?

In "Bunte" verriet Palina im Sommer 2020, dass sie in einer festen Beziehung und glücklich mit ihrem Freund ist. Seine Identität gab sie aber nicht preis. "Eben weil ich sonst so offen und auch viel für meine Fans da bin, brauche ich etwas nur für mich", begründete sie ihre Verschwiegenheit. "Mein Privatleben möchte ich nur noch für mich behalten und schützen."

Verlobung: Palina Rojinski und ihr Partner wollen heiraten

Im Januar 2022 erklärte Palina in der "Süddeutschen Zeitung": "Humor war mir schon immer wichtig und mein Verlobter und ich haben einfach den besten Humor zusammen." Verlobter? Palina Rojinski plaudert nebenbei aus, dass sie heiraten möchte! Wie lange sie schon verlobt ist oder wann die Trauung geplant sei, hat sie aber nicht verraten.

Palina Rojinski hat ihren Verlobten "astrologisch durchgecheckt"

Doch bevor die Entertainerin mit ihrem Freund überhaupt eine Beziehung eingehen konnte, habe sie vorab die Sterne befragt. Im Gespräch mit "Gala" erklärte sie im Oktober 2022 dazu: "Ich glaube, ich kenne wirklich keine einzige Frau, die nicht mindestens checkt, was ihr Typ für ein Sternzeichen ist."

Trotzdem sei für Palina Rojinski das Sternzeichen ihres Liebsten kein Ausschlusskriterium gewesen. "Die Liebe ist stärker als das Sternzeichen. Man muss seinem Herzen folgen."

Gerüchte um heimliche Trauung: Hat Palina Rojinski bereits geheiratet?

Anfang 2022 berichteten mehrere Online-Medien, dass Palina Rojinski bereits in den Hafen der Ehe geschippert sein und ihren Verlobten heimlich geheiratet haben soll. Doch daran ist offenbar nichts dran. "Bunte" sagte sie im September 2022, dass sie noch nicht wisse, wie die Hochzeitsfeierlichkeiten aussehen sollen: "Ich schwanke zwischen groß und klein. Wir haben uns da noch nicht final entschieden."

Die 37-Jährige genießt ihren aktuellen Beziehungsstatus: "Ich müsste nicht unbedingt verlobt sein, um glücklich zu sein. Aber es öffnet noch mal ganz neue unbekannte Sphären." Und weiter: "Es ist wunderschön und etwas ganz Besonderes, verlobt zu sein. Wir genießen es."

Wird Palina ihren Partner auf Fotos zeigen?

Das Geheimnis um die Identität ihres Partners wurde (noch) nicht enthüllt, so Palina, aber: "Wer weiß, vielleicht trage ich auch in ein paar Monaten mein privates Glück nach außen." Es sei gerade einfach nicht der richtige Zeitpunkt, sagte sie im August 2020 zu "Bunte".

Auskunftsfreudiger war Palina Rojinski aber bei ihrer familiären Zukunftsplanung: "Ich bin mir sicher, dass ich dann Kids haben werde." Und weiter: "Mit Ende 30 wünsche ich mir auf jeden Fall eine eigene Familie." Die schöne Schauspielerin ist sich sicher, dass sie Job und Mutter-sein "gewuppt kriege".