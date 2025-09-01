Palina Rojinski: "Die schönsten Komplimente kommen von anderen Frauen"

Palina Rojinski verbindet ihre Leidenschaft für die Sterne mit Lingerie-Design: Ihre neue Triumph-Kollektion "Moonlight Kiss" soll Frauen jeden Typs schmeicheln. Im Interview spricht sie über Selbstzweifel, Körpergefühl und warum Komplimente von anderen Frauen für sie am meisten zählen.

Astrologie trifft auf Lingerie-Design: Palina Rojinski (40) hat mit Triumph eine neue Unterwäsche-Kollektion mit dem Titel "Moonlight Kiss" entworfen, die ihre Leidenschaft für den Sternenhimmel widerspiegelt.

"Ein astrologischer Boost zum Anziehen"

"Sterne verraten uns viel - und manchmal braucht es noch einen Hauch Spitze und ein bisschen Schimmer, um uns selbst wieder zum Leuchten zu bringen", schwärmt die Schauspielerin und Moderatorin, die mit ihren "Astrolinskis" auf Instagram Einblicke in die Welt der Sterne bietet und bereits ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht hat. "Moonlight Kiss" sei wie "ein astrologischer Boost zum Anziehen - für alle, die sich erinnern wollen, wie viel Magie in ihnen steckt".

Für Rojinski ist die Zusammenarbeit mit dem Lingerie- und Bodywear-Unternehmen eine echte Herzensangelegenheit. "Ich habe ja auch schon öfter erzählt, dass ich mit meiner großen Oberweite anfangs überfordert war. Auch weil es fast keine schönen passenden BHs gab", erklärt Rojinski.

"Das ist einer der wichtigsten Gründe für die Zusammenarbeit mit Triumph, dass Mädchen und Frauen mit der gleichen Herausforderung endlich wunderschöne BHs finden. Gleichzeitig war mir aber wichtig, dass auch die Frauen mit weniger Oberweite bei meiner Kollektion fündig werden."

"Unser Körper ist so wertvoll"

Die Modelle sind bis Körbchengröße H erhältlich. Ob Balconette-BH, Body oder Brazilian Slip - in der Kampagne zeigt sich Rojinski selbstbewusst in den Designs und ermutigt Frauen, sich nicht nur schön, sondern auch stark zu fühlen. "Die schönsten Komplimente bekommt man doch von anderen Frauen", sagt sie. "Unser Körper ist so wertvoll, er trägt uns durch unser Leben. Das wertzuschätzen, gibt mir ein gutes Körpergefühl."

"Ich versuche mir und meinem Körper Gutes zu tun"

Wie jede andere kenne auch sie Selbstzweifel. "Auch ich finde mal etwas zu groß, zu klein oder was auch immer", erzählt Rojinski. "Ich versuche mir und meinem Körper Gutes zu tun, ihn gut zu pflegen, innerlich und äußerlich." Dazu gehört auch ein regelmäßiges Workout. "Ich versuche es dreimal die Woche zu schaffen und mache klassisches Zirkeltraining."

Besonders begeistert zeigt sie sich vom bügellosen Body der Kollektion. "Der unterstützt jede Figur, glättet die Silhouette an den richtigen Stellen und hält alles an Ort und Stelle." Die Kollektion ist in den Farben Black und Purple Haze in Triumph-Filialen, online und bei ausgewählten Händlern erhältlich; ab dem 15.9. wird auch die Farbe Shanhai Red verfügbar sein.