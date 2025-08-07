Pärchenauftritt: Elizabeth Hurley strahlt neben Billy Ray Cyrus in Rot

Elizabeth Hurley hat bei der Premiere ihrer neuen Show "The Inheritance" Unterstützung bekommen. Partner Billy Ray Cyrus begleitete die Schauspielerin zu dem Event, bei dem sie in einem roten Kleid alle Blicke auf sich zog.

Elizabeth Hurley (60) kam zur Premiere ihrer neuen Channel-4-Sendung "The Inheritance" in Begleitung ihres Partners, US-Country-Sänger Billy Ray Cyrus (63). Die Schauspielerin und der Vater von Miley Cyrus (32) posierten Händchen haltend für die Fotografen. Während es ihr Freund mit einem schwarzen Komplett-Look schlicht hielt, setzte Hurley auf ein auffälligeres Outfit.

Rotes Cut-out-Kleid als Hingucker

Die 60-Jährige trug ein rotes Midikleid, das ihre Figur betonte. Ein Cut-out am Ausschnitt verlieh dem Look zusätzlich eine sexy Note. Ihre Haare trug Hurley im Mittelscheitel in glamourösen Wellen über die Schultern. Goldene Riemchen-Heels und goldene Ohrhänger rundeten alles ab.

"The Inheritance" wurde als "fesselnde Reality-Show voller Drama, Psychospielchen und Intrigen" . Demnach werden dreizehn Teilnehmer in ein prächtiges Herrenhaus geladen. "Sie sind dort, um miteinander um einen Teil des Vermögens zu konkurrieren, das die Verstorbene, eine unglaublich glamouröse Wohltäterin, gespielt von Elizabeth Hurley, in ihrem Testament hinterlassen hat", weiter. Die Verstorbene habe dafür ein Spiel entworfen, um sicherzustellen, dass nur die besten Spieler ihr Erbe in die Hände bekommen. "Es ist aufregend, Teil dieses cleveren Spiels zu sein und die Verstorbene zu spielen", sagte Hurley in einem Statement. "Alles spielt sich auf ihrem riesigen Anwesen in der englischen Landschaft ab, und sie ist in jeder Szene elegant gekleidet."

Die Britin Elizabeth Hurley und der US-Amerikaner Billy Ray Cyrus lernten sich kennen, als sie an dem Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise" (2022) arbeiteten, später fanden sie zusammen. Zu Ostern, im April 2025, machten sie ihre Liebe öffentlich und überraschten damit ihre Fans. Im Mai feierten sie beim Eröffnungsdinner der Ausstellung "Orizzonti Rosso" in Rom ihr Red-Carpet-Debüt.