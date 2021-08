Paco Steinbeck privat: Ist Janine Pink seine neue Freundin?

Seit zwei Jahren ist Paco Steinbeck bei der RTL-Show "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal" dabei. Damit stieg auch seine Popularität unter den Fans. Was ist über sein Privatleben bekannt? Ist er verheiratet? Hat er Kinder? Läuft da was mit Janine Pink?

Glatze, Tattoos und ein extravaganter Kleidungsstil - so stellt man sich eigentlich keinen Antiquitätenhändler vor. Aber genau so präsentiert sich Paco Steinbeck im TV. Wie tickt er eigentlich privat?

Paco Steinbeck: Vom Model zum Superhändler

Seit 2019 ist der Deutsch-Spanier, der mit vollem Namen Paco Patrick Steinbeck Garcia-Rubio heißt, Teil der Trödel-Show "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal". Bereits zuvor trat er öffentlich in Erscheinung und arbeitete als Model. Allerdings stand er meist nur vor der Kamera, denn für den Laufsteg sei er laut eigener Aussage zu klein.

In Gießen hat Paco Steinbeck sein eigenes Antiquitätengeschäft und vermittelt unter anderem Kunstobjekte an Sammler. Mit seinem Laden "Antik Gießen" kümmert er sich auch um Wohnung- und Geschäftsauflösungen. Seinen größten Deal landete er mit dem Verkauf zweier Bilder des Malers Peter Paul Rubens im Wert von 90 Millionen Euro.

Hat Paco Steinbeck eine Freundin oder ist er Single?

Über das Privatleben von Paco Steinbeck ist wenig bekannt. Normalerweise spricht er nicht über seinen Beziehungsstatuts. Auf Instagram gibt es keine Fotos mit einer möglichen Freundin.

Bei "Promi Big Brother" 2021 hat der Superhändler jetzt eine Ausnahme gemacht und erklärt, dass er Single sei. Ob Paco Steinbeck Kinder hat, ist aber nicht bekannt.

Datet Paco Steinbeck "Promi BB"-Gewinnerin Janine Pink?

Dass der Superhändler keine Freundin hat, bedeutet offenbar nicht, dass er sich mit keinen Frauen trifft. Ebenfalls bei "Promi Big Brother" machte Paco Steinbeck gegenüber Papis Loveday eine entsprechende Andeutung: "Hast du schonmal darüber nachgedacht, dass ich vielleicht auch draußen jemanden kennengelernt hab?"

Im Gespräch mit der Redaktion wurde er sogar noch deutlicher und erklärte: "Vielleicht hätte ich ja zwei Staffeln vorher hier sein sollen." Handelt es sich bei der mysteriösen Dame etwa um Janine Pink? Die hat schließlich "Promi Big Brother" 2019 gewonnen.

Was geht zwischen Paco Steinbeck und Janine Pink? Die beiden scheinen sich sehr gut zu verstehen. © Imago

Freundin von Paco Steinbeck? Das sagt Janine Pink zu den Gerüchten

Auch Jochen Bendel und Melissa Khalaj woltlen wissen, was hinter der Andeutung von Paco Steinbeck steckt und fragten in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" direkt bei Janine Pink nach. Was geht da mit dem Superhändler?

Die TV-Beauty erklärte, dass sie und Paco sich über Ballermann-Sänger Jürgen Milski kennengelernt haben. "Dann sind wir ab und zu mal in Kontakt gewesen und er war vor kurzem mal bei mir", sagte sie dazu. "Dann waren wir Pizza essen und jetzt ist er im Container." Einen Tag vor seinem Quarantäne-Aufenthalt für die Sendung seien Janine und Paco sogar noch miteinander ausgegangen. Eine Beziehung sollen sie aber noch nicht führen. "Ich fand ihn auch echt sympathisch und dann muss man halt weitersehen", sagte Janine Pink weiter.

Date bei "Promi Big Brother": Paco Steinbeck trifft Janine Pink

In der 17. Folge von "Promi Big Brother" (22. August) wurde es romantisch: Paco Steinbeck und Janine Pink hatten ein Date vor den Augen der TV-Zuschauer. Im Aktionsraum trafen sich die beiden zu einem Dinner und konnten sich besser kennenlernen. Ob aus ihnen tatsächlich ein Paar wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Paco Steinbeck auf Instagram: Superhändler warnt vor Fake-Accounts

Mit seiner steigenden Berühmtheit wächst auch die Fan-Gemeinde von Paco Steinbeck. Inzwischen hat er auf Instagram über 30.000 Follower. Das kann aber auch zu Problemen führen, wie er im Februar 2021 feststellen musste. Einige seiner Follower wurden von Fake-Profilen des Superhändlers angeschrieben. "Die haben dann gedacht, sie unterhalten sich mit mir."

Aufgrund von Drohungen, die von diesen gefälschten Accounts verschickt wurden, erstattete Paco Anzeige bei der Polizei. "Ich kann eigentlich darüber lachen, über solche Sachen. Aber es ist sogar eine Morddrohung ausgesprochen worden und das ist dann nicht mehr witzig, sondern das ist kriminell und sowas sollte strafrechtlich verfolgt werden", erklärte er dazu in einem Video.

Paco Steinbeck ist bei "Promi Big Brother" 2021 dabei

2021 feiert Paco Steinbeck seinen ersten Auftritt im Trash-TV. Der Superhändler ist als VIP-Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021 dabei. Mit seiner Teilnahme befindet er sich bei "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal" in guter Gesellschaft, denn auch Kollege Markus Reinecke war bereits in einer Reality-Show zu sehen. 2020 zog dieser ins Dschungelcamp.

"Promi Big Brother"-Zoff zwischen Jörg Draeger und Paco Steinbeck

Im TV-Knast kann es sehr krawallig werden, was Melanie Müller, Rafi Rachek, Danni Büchner und Ina Aogo schon unter Beweis gestellt haben. Auch zwischen Paco Steinbeck und Jörg Draeger ist ein lautstarker Streit ausgebrochen. Wie in der Sendung von Mittwochabend (11.8.) zu sehen war, gerieten die beiden VIPs aneinander.