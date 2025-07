Ozzy Osbournes Ex-Schwiegertochter erinnert an ihren "Papa"

Die Anteilnahme nach Ozzy Osbournes Tod reißt nicht ab. Auch seine ehemalige Schwiegertochter Lisa Stelly würdigt die Metal-Ikone auf Instagram mit rührenden Worten - liebevoll nennt sie ihn darin "Papa".

Nach Ozzy Osbournes (1948-2025) Tod meldet sich nun auch seine ehemalige Schwiegertochter Lisa Stelly zu Wort. schrieb die Ex-Frau von Osbournes Sohn Jack (39): "Die Welt hatte Ozzy. Wir hatten Papa. Er war einzigartig. Größer als das Leben." Der Abschied sei schmerzhaft, aber es sei "ein Geschenk" gewesen, ihn gehabt zu haben. "Wir werden dich nie vergessen", versprach sie.

Aufnahmen des Sängers mit seinen Enkelinnen

Zu ihrer bewegenden Nachricht teilte Lisa Stelly mehrere Fotos der Metal-Legende mit seinen Enkelinnen. Darauf ist der Black-Sabbath-Frontmann zu sehen, wie er die Kinder im Arm hält, ihnen einen sanften Kuss gibt oder sie liebevoll auf seinem Schoß trägt. Weitere Aufnahmen zeigen ihn beim Kuscheln mit zwei Enkelinnen auf dem Sofa oder mit einem der Kinder auf seinen Schultern. Stelly fügte außerdem zwei gemeinsame Fotos mit Ozzy hinzu. In ihrer Instagram-Story hinterlegte sie den Post mit Osbournes Song "See You on the Other Side" und schrieb dazu: "Liebe dich, Papa."

Lisa Stelly war von 2012 bis 2019 mit Jack Osbourne verheiratet. Zusammen haben sie die Töchter Pearl, Andie und Minnie. Sie sind nur drei der zehn Enkelkinder von Ozzy Osbourne. Seine Kinder Jessica, Louis und Kelly bekamen insgesamt sieben weitere Kinder.

Familie trauert um die Metal-Ikone

Stelly reiht sich mit ihrem Beitrag in die Anteilnahmen aus der Familie ein. Ozzy Osbournes Tochter Kelly (40) verabschiedete sich in ihrer Instagram-Story mit einigen Zeilen aus seinem Song "Changes" von ihm. "Ich bin so unglücklich, ich bin so traurig. Ich habe meinen besten Freund verloren", schrieb sie und fügte ein gebrochenes Herz hinzu. Auch Osbournes Schwestern Jean Powell (85) und Gillian Hemming (80) trauern öffentlich um ihn. "Er war zwar schwach, aber es war trotzdem ein Schock", sagten sie . Er habe sich "jede Woche" bei ihnen gemeldet, "um zu fragen, wie es uns allen geht und was los ist".

Ozzy Osbournes Ehefrau Sharon und seine Kinder Jack, Kelly, Aimee und Louis hatten die traurige Nachricht am Dienstag bekanntgegeben. "Mit mehr Trauer, als bloße Worte ausdrücken können, müssen wir berichten, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen von uns gegangen ist", teilten sie in einem Statement mit. Er sei "umgeben von Liebe" und seiner Familie gestorben. Der Frontmann von Black Sabbath wurde 76 Jahre alt.