Ozzy Osbourne: Stiller Abschied in den sozialen Medien?

Nach dem plötzlichen Tod der Black-Sabbath-Legende ist die Musikbranche geschockt. Der letzte Instagram-Post von Ozzy Osbourne schien seinen Abschied einzuläuten.

Nur einen Tag vor seinem Tod hat der verstorbene Rockstar Ozzy Osbourne (1948-2025) ein Foto gepostet, das seine Fans als Abschied interpretieren. Die Aufnahme zeigt einen Flur, vermutlich im Backstage-Bereich einer Konzertarena. Im Fokus des ist ein Schild seiner Abschiedstournee mit der Aufschrift: "Back to the Beginning - The Final Show" (dt. Zurück auf Anfang - Die letzte Show). Es zeigt die ursprüngliche Black-Sabbath-Besetzung: Geezer Butler (76), Tony Iommi (77), Ozzy Osbourne und Bill Ward (77).

Es ist der letzte Post in den sozialen Medien von Ozzy Osbourne. Der Tod des legendären "Prince of Darkness" und Frontmann von Black Sabbath, wurde einen Tag später bekanntgegeben. Er ist im Alter von 76 Jahren umgeben von seiner Familie gestorben. Eine Bildunterschrift verfasste der Pionier der Heavy-Metal-Szene nicht, nur sein Lied "Mr. Crowley" verlinkte er.

Fans fluten den Kommentarbereich mit ihrer Anteilnahme: "Danke, dass du dein Leben mit uns geteilt hast. Ich liebe dich und ruhe in Frieden". Andere nennen ihn eine "Legende" und bedanken sich für die Musik, die der Sänger mit der Welt geteilt hat. Mit Black Sabbath und als Solist nach seinem Ausstieg aus der Band 1979 schrieb Osbourne Metal-Geschichte.

Letztes Konzert Anfang Juli

Nur wenige Wochen vor seinem Tod trat Osbourne am 5. Juli während des "Back to the Beginning"-Abschiedskonzerts von Black Sabbath in Birmingham, seiner Heimatstadt und dem Geburtsort der Band, auf. Es war ein finaler Auftritt, der lange vorbereitet wurde. Im Februar 2025 gab der Grammy-Gewinner bekannt, dass diese Abschiedsshow sein erstes vollständiges Konzert mit Black Sabbath seit 20 Jahren sein würde. Damit endete eine Ära für die Band, die den Heavy Metal mitbegründet und den 2003 an Parkinson erkrankten Osbourne zu einem der einflussreichsten Musiker der Rockgeschichte gemacht hatte.

In seinen letzten Stunden war er von Liebe umgeben

"Mit mehr Traurigkeit, als bloße Worte vermitteln können, müssen wir berichten, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist", bestätigten seine Frau Sharon, sowie die Kinder Jack, Kelly, Aimee und Louis in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag, aus der diverse zitierten. "Er war mit seiner Familie zusammen und von Liebe umgeben. Wir bitten alle, die Privatsphäre unserer Familie zu diesem Zeitpunkt zu respektieren."