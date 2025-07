Ozzy Osbourne: Ein Helikopter sollte sein Leben retten

Neue Details zu Ozzy Osbournes Todestag: Ein Rettungshelikopter landete auf seinem Anwesen, Sanitäter kämpften vergeblich zwei Stunden um das Leben der Metal-Legende.

Nach dem Tod von Rock-Legende Ozzy Osbourne (1948-2025) werden neue Details zu seinem letzten Tag auf Erden bekannt. Im Alter von 76 Jahren verstarb der "Prince of Darkness" am Dienstagmorgen, wie seine Familie bekannt gegeben hatte. , dass gegen 10:30 Uhr an jenem schicksalhaften Tag ein Rettungshelikopter auf einem Feld nahe seines Anwesens Welders House nordwestlich von London landete.

Zwei Stunden verzweifelter Kampf

Der Helikopter habe die 43 Kilometer zu Osbournes Landhaus innerhalb von 15 Minuten zurückgelegt. Im Anschluss blieb die Rettungscrew rund zwei Stunden vor Ort und kämpfte angeblich um das Leben der Musiklegende. Trotz aller Bemühungen konnten die Sanitäter Osbourne jedoch nicht retten. Gegen 12:30 Uhr startete der Helikopter laut "Daily Mail" wieder.

Osbournes Familie gab seinen Tod im Tagesverlauf bekannt. "Mit mehr Trauer, als bloße Worte ausdrücken können, müssen wir berichten, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen von uns gegangen ist", erklärte die Familie. "Er war bei seiner Familie und umgeben von Liebe. Wir bitten alle, die Privatsphäre unserer Familie zu dieser Zeit zu respektieren." Das Statement wurde von Ehefrau Sharon sowie den Kindern Jack, Kelly, Aimee und Louis unterzeichnet.

Strenge Gesundheitsüberwachung in den vergangenen Monaten

Schon im Mai enthüllte Osbourne selbst, wie sehr er zu diesem Zeitpunkt um seine Gesundheit kämpfen musste. sagte er: "Ich trainiere sieben Tage die Woche und habe diesen Typ, der praktisch bei mir lebt."

Sein Alltag war nach eigener Aussage geprägt von medizinischen Kontrollen: "Mein Blutdruck wird 15 Mal am Tag gemessen. Ich habe dieses verdammte Gerät am Finger. Es ist ein Monitor, der zeigt, wie mein Herzschlag ist." Auch erklärte der einst für seinen wilden Lebensstil bekannte Rocker, er gehe um sieben Uhr abends ins Bett.

Auf die Frage nach seiner Lebenseinstellung antwortete er gewohnt sarkastisch: "Ich nehme einfach einen Tag nach dem anderen. Frag den da oben. In meinem Fall den da unten."