Outlawz-Rapper Noble Young stirbt mit 47 Jahren

Rapper Noble Young, Mitglied der Outlawz und einstiger Kumpel des legendären Tupac Shakur, ist tot. Er wurde am 4. Juli in seinem Haus in Atlanta gefunden.

Outlawz-Mitglied Young Noble (1978-2025) ist im Alter von nur 47 Jahren gestorben. Der Rapper hatte seinen großen Durchbruch im Hip-Hop, nachdem er Anfang 1996 der Rap-Gruppe Outlawz beitrat. Er war das letzte von Rap-Ikone Tupac Shakur (1971-1996) persönlich hinzugefügte Mitglied der legendären Gruppe.

Er wirkte an posthumer Tupac-Shakur-Platte mit

Young Noble, der als Rufus Cooper III in Sierra Madre, California, geboren wurde, war auch auf vier Songs von Tupac Shakurs posthum veröffentlichten Album "The Don Killuminati: The 7 Day Theory" zu hören. Das Album erschien im November 1996 - nur wenige Monate, nachdem Tupac Shakur in Las Vegas erschossen worden war.

Young Noble veröffentlichte auch mehrere Solo-Studioalben, darunter "Noble Justice" und "Son of God".

Rapper überstand einen Herzinfarkt

2021 erlitt er einen schweren Herzinfarkt und zeigte sich danach auf seinem Instagram-Account dankbar für eine zweite Chance. Von dem gesundheitlichen Rückschlag soll er sich gut erholt haben. Wie weiter berichtete, soll er kürzlich noch mit Freunden Basketball gespielt und fit gewirkt haben.

Außerdem heißt es, dass der Rapper habe sich das Leben genommen. Er sei am 4. Juli in seinem Haus in Atlanta, Georgia, tot gefunden worden. Weitere Details zu den Umständen des tragischen Vorfalls werden von den Behörden untersucht.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111