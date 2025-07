"Outlander"-Star Sam Heughan überrascht mit Kurzhaarschnitt

Das Kapitel schließt sich: "Outlander"-Star Sam Heughan setzt statt der verwegenen Langhaarfrisur seiner Rolle Jamie Fraser jetzt auf einen Buzzcut.

Die erfolgreiche Highland-Saga "Outlander" geht mit Staffel acht zu Ende. Die finalen Folgen wurden bereits im September 2024 abgedreht. Dass Hauptdarsteller Sam Heughan (45), der über Jahre hinweg als Jamie Fraser vor der Kamera stand, nun bereit für ein neues Kapitel ist, zeigt auch sein veränderter Look - ganz ohne Kilt und Lockenmähne.

Bei der Comic-Con in San Diego präsentierte sich der schottische Schauspieler mit einem praktischen Kurzhaarschnitt. Mit dem markanten Buzzcut und einem deutlich längeren Bart erinnert Heughan nur noch wenig an seine Serienfigur.

Sam Heughan mit Co-Stars in San Diego

Bei der Comic-Con wurde Sam Heughan auf der Bühne von seinen Co-Stars Sophie Skelton (31, Brianna MacKenzie) und Richard Rankin (42, Roger MacKenzie) begleitet. Hauptdarstellerin Caitríona Balfe (45), die in der Serie Claire Fraser spielt, konnte dagegen nicht persönlich teilnehmen, . In einer Videobotschaft erklärte sie ihr Fehlen: "Es tut mir leid, dass ich nicht bei euch bin. Ich wünschte wirklich, ich könnte dabei sein, aber leider stehe ich gerade für ein anderes Projekt vor der Kamera - und der Drehplan lässt es einfach nicht zu. Ich möchte mich also aufrichtig entschuldigen."

An die Fans gerichtet fügte sie hinzu: "Ich weiß, dass ich euch in den kommenden Monaten vor der Ausstrahlung der Serie sehen werde, und ich freue mich darauf, euch alle persönlich zu treffen."

Im Rahmen des Comic-Con-Auftritts wurde außerdem ein erster Teaser zur achten und letzten Staffel der Starz-Serie gezeigt. Die finalen Folgen von "Outlander" sollen Anfang 2026 an den Start gehen.