Otto Waalkes: Komiker wagt EM-Prognose für Deutschland

Otto Waalkes kann nicht nur Witze reißen und Musik machen. Der Komiker ist auch echter Fußballfan, wie er jetzt unter Beweis stellt. Das ist sein EM-Tipp für die DFB-Elf vor dem vorentscheidenden Spiel gegen Portugal.

Otto Waalkes bei einem Event in Kelkheim 2017.

Otto Waalkes (72) brachte bei einem am Freitag nicht nur gute Laune mit, sondern zeigte echte Unterstützung für die deutsche Nationalmannschaft. Zur aktuellen Europameisterschaft wagte der Komiker sogar eine Prognose für das nächste Spiel gegen Portugal.

Otto Waalkes: "Ich weiß genau, wie?s ausgeht"

Am Samstag tritt Deutschland gegen den amtierenden Europameister an. Otto Waalkes scheint selbst schon ganz aufgeregt zu sein, wie er der "Bild"-Redaktion mitteilte. "Am Samstag müssen wir?s packen ? und Portugal und Cristiano Ronaldo knacken!", sagte der Comedian und machte seine Prognose für den Abend konkret: "Ich weiß genau, wie?s ausgeht ? 2:1! Natürlich für Deutschland, hoffe ich?"

Waalkes wird ab dem 1. Juli in dem Film "Catweazle" im Kino zu sehen sein - ein Revival der gleichnamigen ZDF-Serie. Der 72-Jährige freut sich nach seiner zweiten Corona-Impfung endlich wieder seiner Arbeit nachgehen zu können.