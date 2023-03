Otto Kerns Witwe Naomi-Valeska wird heiraten: "Ich werde Prinzessin!"

Otto Kerns Witwe Naomi-Valeska Kern wird erneut den Bund der Ehe schließen. Die 42-Jährige will einen französischen Prinzen heiraten. "Ich werde Prinzessin!", hat Kern in der aktuellen "Gala" verraten.

Naomi-Valeska Kern (42) wird in Bälde heiraten. Das hat die 42-Jährige in der aktuellen "Gala" verraten, die ab 23. März im Handel erhältlich ist. Kern hatte ihren Ehemann, den deutschen Modeunternehmer Otto Kern (1950-2017), im Dezember 2017 verloren. Er war von dem Balkon seiner Wohnung im Fürstentum Monaco gestürzt. Nun will das ehemalige Model mit Prinz Charles-Philippe d'Orléans (50) den Bund der Ehe schließen.

Kerns Zukünftiger entstammt dem französischen Hochadel. "Ich werde Prinzessin!", erklärte sie angesichts ihrer bevorstehenden Hochzeit. Nach der Eheschließung wird ihr voller Name mitsamt Titel demnach lauten: Königliche Hoheit Prinzessin Naomi-Valeska von Orléans, Herzogin von Anjou.

Auch Kinder will Kern für die Zukunft nicht ausschließen. "Darüber würden wir beide uns sehr freuen", sagte sie wörtlich, um hinzuzufügen: "Aber ich bin ja auch schon 42, so viel Zeit ist nicht mehr". Ihre erste Ehe mit Otto Kern war kinderlos geblieben.