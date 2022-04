Oster-Überraschung: Ethan Hawke teilt seltenes Foto mit seinen Kindern

Hollywood-Star Ethan Hawke hat auf Instagram seine beiden jüngsten Kinder gezeigt. Alle drei tragen auf dem Schnappschuss Hasenohren.

Hollywood-Star Ethan Hawke (51) hat ein seltenes Foto seiner jüngsten Töchter, Indiana (geboren 2011) und Clementine Jane (geboren 2008) . "Mutter Natur macht ihr Ding. Allen frohe Ostern und einen schönen Frühling", fügte der Schauspieler zu dem Schnappschuss hinzu. Auf dem Bild sitzt er auf einer Holzveranda, die beiden Mädchen an seiner Seite hält er im Arm. Alle drei tragen Hasenohren. In dem Post zeigte der 51-Jährige zudem weitere Naturaufnahmen, unter anderem von Schafen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die beiden Töchter stammen aus Hawkes zweiter Ehe mit Ryan Shawhughes. Die beiden gaben sich 2008 das Jawort. Zuvor war der Schauspieler mit seiner Kollegin Uma Thurman (51) verheiratet, die er 1996 am Set von "Gattaca" kennengelernt hatte. Mit ihr hat Hawke ebenfalls zwei Kinder, Maya (23) und Levon (20). Das Hollywood-Paar trennte sich 2003. Die Scheidung wurde im August 2005 vollzogen.

Shawhughes hatte kurzzeitig als Kindermädchen für Hawkes ältere Kinder gearbeitet. , die im Umlauf waren: "Damals gab es nie irgendwelche skandalösen Gedanken oder Handlungen. In den folgenden Jahren zerbrach meine Ehe aufgrund vieler Belastungen, von denen keine auch nur im Entferntesten mit Ryan in Verbindung stand." Er und seine zweite Ehefrau hätten sich erst später wiedergetroffen und ineinander verliebt.

Seit den 80ern ein Star

Ethan Hawke feierte seinen Durchbruch als Schauspieler bereits 1989 mit "Der Club der toten Dichter". Für seine Rolle als Officer Jake Hoyt in "Training Day" wurde er 2002 für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Weitere Nominierungen folgten in der Kategorie "Bestes adaptiertes Drehbuch" 2005 für den Film "Before Sunset" und 2014 für "Before Midnight". 2015 war er erneut als "Bester Nebendarsteller" für "Boyhood" im Rennen um den Goldjungen. Momentan ist der Schauspieler unter anderem in der Marvel-Serie "Moon Knight" auf dem Streamingdienst Disney+ zu sehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert