Oscarverleihung: Nina Dobrev feiert schon mal vor

Hollywood ist im Oscarfieber. Nina Dobrev hat sich auf einer Party vor der Filmpreisverleihung in einem roten Hosenanzug gezeigt.

Schon vor der Oscarverleihung am Sonntag (12. März) wird in Hollywood kräftig gefeiert. Nina Dobrev (34) zog bei der Veranstaltung "Women In Film" (WIF) im Vorfeld der Filmpreisvergabe in einem auffälligen Hosenanzug viele Blicke auf sich. Der "Vampire Diaries"-Star trug einen roten, enganliegenden Blazer mit sehr tiefem Ausschnitt und eine passende, ausgestellte Hose.

Die 34-jährige Schauspielerin kombinierte ihren Look mit schwarzen, spitzen Pumps und einer silbernen Clutch im Schlangenleder-Stil. Ihre dunklen, langen Haare trug sie offen und mit Mittelscheitel. Ein Metallic-Lidschatten sorgte für strahlende Augen. Dobrev verzichtete auf Schmuck, dafür glitzerten an ihrem Blazer zwei große silberne Knöpfe.

Party mit Ashley Greene

Die "WIF"-Oscarparty feiert alle für die Academy Awards nominierten Frauen. Seit 2008 gibt es die Veranstaltung. Auf dem Event posierte Nina Dobrev unter anderem mit Schauspielerin Ashley Greene (36) für die Kameras. Der "Twilight"-Star zeigte sich dabei in einem Look bestehend aus schwarzem Oberteil und weiter dunkler Hose.