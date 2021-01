Oscarpreisträger Louis Gossett Jr. offenbar an Covid-19 erkrankt

Der für seine Rolle in "Ein Offizier und Gentleman" mit dem Oscar ausgezeichnete Louis Gossett Jr. soll an Covid-19 erkrankt sein.

Der 84-jährige Oscarpreisträger Louis Gossett Jr. ( ) soll sich angeblich mit dem Coronavirus angesteckt haben. unter Berufung auf Insider aus dem Umfeld des Schauspielers.

"Bitte tragt Masken"

Ein entsprechender Test sei positiv ausgefallen. Zu einem Zeitpunkt soll es Gossett Jr. demnach so schlecht gegangen sein, dass er kaum stehen konnte. Der 84-Jährige sei in ein Krankenhaus in Georgia eingeliefert worden, soll dieses aber aus eigenem Willen wieder nach wenigen Tagen verlassen haben. Die Situation vor Ort habe ihn beängstigt.

Gossett Jr. befinde sich nun zusammen mit seinem Sohn in Isolation. Dem Portal soll er mitgeteilt haben: "Bitte tragt Masken, betreibt Social Distancing, isoliert und hört in euch. Ohne einander können wir nicht überleben."