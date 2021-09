Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence ist schwanger

"Hunger Games"-Star Jennifer Lawrence ist schwanger. Die US-Schauspielerin und Ehemann Cooke Maroney werden zum ersten Mal Eltern.

Jennifer Lawrence (31) ist schwanger. . Die 31-Jährige und ihr Ehemann, Kunsthändler Cooke Maroney (37), erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Lawrence selbst hat sich noch nicht zu der Schwangerschaft geäußert.

Die Oscar-Preisträgerin und Maroney gaben sich im Oktober 2019 in einer privaten Zeremonie auf dem Belcourt-Anwesen in Newport das Jawort. Nachdem Lawrence den New Yorker 2018 kennenlernte, hielt er im Februar 2019 bereits um ihre Hand an. Im Juni 2019 erklärte Lawrence bei der Premiere von "X-Men: Dark Phoenix" , dass es eine "sehr, sehr einfache Entscheidung" gewesen sei, als er um ihre Hand anhielt. Auch den Grund für ihre Entschlossenheit gab sie an: "Nun, er ist einfach der beste Mensch, den ich in meinem ganzen Leben jemals getroffen habe."

Knapp acht Monate nach der Verlobung schipperte das Paar auf dem edlen Belcourt-Anwesen in Newport (US-Bundesstaat Rhode Island) in den Hafen der Ehe. Rund 150 Gäste wohnten den Feierlichkeiten bei, darunter absolute Top-Stars wie Sängerin Adele (33) oder Komikerin Amy Schumer (40).

Bald in stargespicktem Netflix-Film zu sehen

Abseits ihres privaten Glücks verfolgt Lawrence weiterhin ihre Karriere. Am Mittwoch (8. September) veröffentlichte Netflix einen ersten Trailer und mehrere Szenenfotos zu "Don't Look Up" von Regisseur Adam McKay (53, "The Big Short"). Der Film weist neben dem "Silver Linings"-Star eine wahrhaft rekordverdächtige Top-Besetzung auf. Für die Science-Fiction-Komödie standen unter anderem Leonardo DiCaprio (46), Meryl Streep (72), Cate Blanchett (52), Ariana Grande (28) und Timothée Chalamet (25) vor der Kamera. Abonnenten des Streaminganbieters können den Film ab Heiligabend (24. Dezember) abrufen, ein Start in den Kinos ist derzeit ebenfalls geplant.