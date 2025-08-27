Ortswechsel: Darum ist TV-Star Verona Pooth nach Dubai gezogen

TV-Star Verona Pooth hat eine neue Heimat gefunden. Die Moderatorin ist nach Dubai gezogen. In "Bunte" hat sie über die Gründe für den Ortswechsel gesprochen.

Verona Pooth (57) ist ins Ausland gezogen. , hat es sie mit ihrem Mann Franjo Pooth (56) und Sohn Rocco (14) nach Dubai verschlagen. Dorthin verreist die Familie bereits seit Jahren regelmäßig. Der TV-Star sagte dem Magazin: "Für mich war einfach der Zeitpunkt gekommen, mein Leben umzustellen. Ich bin ein Workaholic, arbeite seit Jahrzehnten gefühlt sieben Tage die Woche." Ihre Kinder würden sie im Grunde nur arbeitend kennen, erklärt die 57-Jährige.

Sie wollte sich eine Möglichkeit schaffen, "mehr Zeit mit Roccolito zu verbringen", sagt sie weiter: "Schneller als man glaubt, ist auch er aus dem Haus. Diego ging ja auch schon mit 18 in die USA", fügt sie über ihren älteren Sohn hinzu, der inzwischen 21 Jahre alt ist.

Das liebt Verona Pooth an Dubai

Verona Pooth verriet in dem "Bunte"-Interview auch, was sie an Dubai schätzt: "Die Sicherheit ist enorm hoch, die Stadt ist ein Dienstleistungsparadies. Der Service verdient eine Eins mit Sternchen. Außerdem genieße ich hier die Anonymität, darüber bin ich auch ganz froh."

Wie sehr sie Dubai liebt, hat sie ihren Followern bereits in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Auf Instagram teilte sie Einblicke von Aufenthalten dort. zu einer Bilderserie vom Strand: "In 10 Tagen fliege ich nach Dubai. Ich kann es kaum erwarten. Ich freu mich so sehr auf den schönen Strand und ich habe so einiges in Dubai vor. Also lasst euch überraschen."

Ob die Moderatorin auch im TV bald mehr über ihre Wahlheimat verrät? Demnächst ist sie in der Show "Schlag den Star" zu sehen. Verona Pooth und ihr Sohn Diego kämpfen am 6. September 2025 gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35). Zum ersten Mal in der Geschichte von "Schlag den Star" treten damit zwei berühmte Mutter-Sohn-Teams gegeneinander an.