Orlando Bloom und Tom Brady: Entspannte Bootstour vor Bezos-Hochzeit

Kurz vor der Luxushochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Venedig zeigen sich Orlando Bloom und Tom Brady entspannt bei einer gemeinsamen Bootstour. Beide kamen offenbar ohne Begleitung in die Lagunenstadt.

Tom Brady, Orlando Bloom und Corey Gamble (v.l.) auf dem Boot in Venedig.

Die Lagunenstadt Venedig wird zum Schauplatz einer der spektakulärsten Promi-Hochzeiten des Jahres - und die ersten prominenten Gäste sind bereits eingetroffen. Orlando Bloom (48) und Tom Brady (47) haben entspannte Stunden auf dem Wasser verbracht, bevor Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) den Bund fürs Leben schließen.

Der Schauspieler und der Ex-NFL-Star, der nach seiner Scheidung von Model Gisele Bündchen (44) Single sein soll und offenbar ohne Begleitung nach Venedig reiste, wurden am Donnerstag bei einer Bootstour durch die venezianischen Kanäle fotografiert. Zusammen mit Anwalt Alex Spiro (42) und Corey Gamble (44), dem Freund von Kris Jenner (69), genossen die beiden sichtlich die Zeit vor den anstehenden Feierlichkeiten.

Bereits vor der Bootstour hatte Orlando Bloom, der zuletzt wegen der Gerüchte um seine angebliche Trennung von Katy Perry (40) in die Schlagzeilen geriet, im noblen Gritti Palace Hotel eine herzliche Begrüßung mit den Kardashian-Schwestern Kim (44) und Khloé (40) sowie deren Mutter Kris Jenner zelebriert. Die Reality-TV-Stars gehören ebenfalls zu den illustren Gästen der Bezos-Sánchez-Hochzeit und wurden beim gemeinsamen Lunch mit Bloom im Luxushotel fotografiert.

Weitere Stars der Bezos-Gästeliste

Die Kardashians gelten als enge Freundinnen von Lauren Sánchez. Kim Kardashian und ihre Mutter waren bereits bei ihrem Junggesellinnenabschied in Paris dabei. Dort soll auch Katy Perry anwesend gewesen sein. soll es die Sängerin jedoch nicht zu der Hochzeit schaffen. Die Sängerin befindet sich derzeit auf ihrer "Lifetimes"-Tour und wird am Wochenende in Adelaide, Australien auftreten.

Zu den einflussreichen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Entertainment und Sport, die hingegen bereits für die Hochzeit nach Venedig gereist sind, zählen unter anderem auch Sänger Usher (46), Modedesigner Tommy Hilfiger (74), Talkshow-Legende Oprah Winfrey (71), Microsoft-Gründer Bill Gates (69) oder Donald Trumps Tochter Ivanka Trump (43).