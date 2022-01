"Orange Is the New Black"-Star Danielle Brooks hat geheiratet

Danielle Brooks hat geheiratet. Die "Orange Is the New Black"-Darstellerin hat bei Instagram Fotos ihrer märchenhaften Hochzeit mit ihren Followern geteilt.

14. Januar 2022 - 11:08 Uhr | (jom/spot)

Danielle Brooks trug verschiedene Kleider bei ihrer Hochzeit. © 2019 Featureflash Photo Agency/Shutterstock.com

Danielle Brooks (32) hat geheiratet. Die Hochzeit mit ihrem Partner Dennis Gelin fand in Miami im historischen Alfred-DuPont-Gebäude statt, wie die Darstellerin der Tasha Jefferson in "Orange Is the New Black". Zudem verriet sie, dass sie zwei Kleider zu der Feierlichkeit trug. Eine Robe wurde von US-Designer und Freund der Braut Christian Siriano (36) entworfen. Das zweite Kleid stammte vom Label Alonuko der britischen Designerin Oluwagbemisola Okunlola, die extra aus London für die Trauung eingeflogen war. Brooks teilte einige Bilder ihrer märchenhaften Looks mit Tüll und viel Spitze. Ihre Verlobung mit Gelin gab Danielle Brooks an Silvester 2020 bekannt. Im Juli 2019 hatte sie ihre Schwangerschaft verkündet, im November kam ihre Tochter zur Welt.