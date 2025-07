Oprah Winfrey erzählt von Harry und Meghans "Enten-Notfall"

Eine Entenmutter sorgte an Ostern für Chaos bei Oprah Winfrey: Prinz Harry bat seine Nachbarin um Hilfe - und schon jagten alle gemeinsam durch den Garten hinter dem Federtier her.

Manchmal sind es die kleinen Dinge des Lebens, die für die größten Überraschungen sorgen. Das musste auch Oprah Winfrey (71) erleben, als ihre berühmten Nachbarn Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) mit einem außergewöhnlichen Problem vor der Tür standen. Die Moderatorin enthüllte jetzt in eine urkomische Geschichte, die sich an Ostern in ihrem Garten in Montecito abspielte.

Chaos am Ostersamstag

"Ich bekomme einen Anruf von Harry, Prinz Harry, am Ostersamstag, und er sagt: 'Entschuldige, dass ich dich störe, O, aber wir haben hier ein Entenproblem'", erzählte Winfrey. Eine Ente hatte im Garten der Sussexes ihre Eier gelegt und inzwischen Küken bekommen. Da es dort jedoch keinen Teich gebe, habe Harry gefragt: "'Können wir die Enten zu deinem Teich bringen?'"

Winfrey willigte ein und schlug vor, auf die Enkelkinder ihrer Freundin Gayle King zu warten, die über die Feiertage zu Besuch waren. Doch Harry habe gedrängt: "'Nein, wir kommen sofort, wir kommen gleich rüber!'"

Was folgte, war ein turbulenter Moment - weil die Entenmutter entwischte, während die Enten-Babys in einer Kiste waren. Die Situation habe sich schnell in eine chaotische Verfolgung verwandelt, erzählte Oprah: "Wir jagen die Mama-Ente, die im Vorgarten ist und zur anderen Seite geflogen ist. Wir haben ihre Enten. Harry rennt hinterher, Meghan steigt aus, sie rennt hinterher und versucht, die Mama zurück zu den Küken zu bringen."

Der spontane Einsatz dauerte seine Zeit: "Ungefähr eine halbe Stunde lang rennen wir mit den Enten in einer Kiste herum. Wir haben ein Video. Es ist das Lustigste, was ich je gesehen habe", schloss Winfrey lachend.

Die Geschichte bekommt durch Winfreys Erzählung eine völlig neue Dimension. Meghan hatte nämlich bereits an Ostern ein geteilt - allerdings zeigte es nur die friedlich ihren Küken folgenden Entenmutter. Von dem Chaos dahinter war nichts zu sehen.

Royale Nachbarschaft mit Federtieren

Kelly Ripa kommentierte die Geschichte mit einem Augenzwinkern: "Die Enten haben auch den Jackpot geknackt. Sie dachten sich: 'Moment mal, wir tauchen bei Prinz Harrys Haus auf und jetzt sind wir bei Oprah!' Entschuldigung. Diese Ente wusste genau, was sie tat, als sie ihre Eier legte."

Dass Federtiere in ihrem Leben eine besondere Rolle spielen, bewiesen die beiden bereits 2021 in ihrem Interview mit Winfrey. Damals zeigten sie stolz ihren maßgeschneiderten Hühnerstall mit dem Schild "Archie's Chick Inn" - benannt nach ihrem heute sechsjährigen Sohn Prinz Archie.