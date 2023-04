Online-Auktion: Private Bücher von Amy Winehouse werden versteigert

Fans von Amy Winehouse können im Internet private Bücher der verstorbenen Sängerin ersteigern. Auf dem Online-Marktplatz "Catawiki" stehen 230 ihrer Bücher zur Auktion - mit persönlichen Notizen, Zetteln, Quittungen, Widmungen. Das Höchstgebot liegt bisher bei knapp über 40.000 Euro.

Die legendäre Sängerin, die im Alter von 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung starb, war bekannt für ihre Büchersammlung. "Ich könnte eine Menge Zeit in Buchhandlungen verbringen", sagte sie einst in einem Interview. können Fans nun die persönlichen Lieblingsbücher von Winehouse ersteigern. Darunter sind Titel von Shakespeare, J.D. Salinger, aber auch Harry Potter und eine Madonna-Biografie.

Eine Widmung ihres ersten Freundes

Einige Bücher enthalten persönliche Widmungen: In einer Sammlung von Essays über Hollywoodfilme der 50er-Jahre steht handschriftlich: "27.7.02 / To Amy Bunny, / On the occasion of / becoming an honorary / Northerner. / Much love, / Chris xx." Es wird vermutet, dass das Buch ein Geschenk ihres ersten Freundes Chris Taylor ist.

Andere Bücher enthalten Kritzeleien, Notizen, persönliche Anmerkungen und Unterstreichungen, die Winehouse beim Lesen gemacht hat. Auch Zugtickets und Quittungen sind dabei. Experten schätzen den Gesamtwert der Büchersammlung auf 90.000 Euro. Das derzeitige Höchstgebot liegt etwas über 40.000 Euro. Die Versteigerung endet am kommenden Sonntag, den 23. April 2023.