"One Tree Hill"-Star Sophia Bush: Nach einem Jahr Ehe wieder Single

Bei der Schauspielerin Sophia Bush läuft es vor der Kamera besser als in ihrem Privatleben. Auch ihre zweite Ehe - diesmal mit dem Unternehmer Grant Hughes - fand nach nur wenigen Monaten ein jähes Ende.

Seit ihrem großen Durchbruch mit dem Serien-Hit "One Tree Hill" ging es bei der Schauspielerin Sophia Bush (41) beruflich steil nach oben. In ihrem Privatleben scheint es hingegen weniger rund zu laufen. Ihre erste Ehe mit ihrem "One Tree Hill"-Kollegen Chad Michael Murray (41) ging bereits nach fünf Monaten in die Brüche. Berichten zufolge beendete sie nun nach erstaunlich kurzer Zeit auch ihren erneuten Ehe-Versuch mit dem Unternehmer Grant Hughes (41).

Von Sophia Hughes zurück zu Sophia Bush

Wie , reichte die Schauspielerin am gestrigen Freitag nach nur 13 Monaten die Scheidung von Hughes ein. Auf ihrem Instagram-Profil kehrte sie bereits zu ihrem ursprünglichen Namen Sophia Bush zurück und löschte sämtliche Posts zu ihrem vermeintlichen Ehe-Glück mit Grant Hughes.

Gemeinsames Charity-Projekt soll weiterlaufen

"Sophia und Grant waren seit zehn Jahren enge Freunde und haben während der Corona-Pandemie durch ihre Liebe zur gemeinnützigen Arbeit zusammengefunden", kommentierte ein Insider das neuerliche Scheidungsdrama. Und fügte hinzu: "Sie leiten ihre gemeinnützige Organisation weiterhin gemeinsam und bleiben gute Freunde."

Bei der genannten gemeinnützigen Organisation handelt es sich um ihre gemeinsam im Jahr 2022 gegründete , die sich eigenen Angaben zufolge für "Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und Fortschritt in der Stadt Tulsa" einsetzt.

Scheidungsbotschaft aus heiterem Himmel

Das Beziehungsende des sozial engagierten Paares kommt durchaus überraschend. Erst vor rund sieben Wochen feierte Sophia Bush ihren ersten gemeinsamen Hochzeitstag mit einem äußerst emotionalen Instagram-Post. Dabei kommentierte sie ein schwarz-weißes Hochzeitsfoto mit den Worten: "Heute sind es 365 Tage, in denen ich dich 'Ehemann' nenne. Die beste Entscheidung meines Lebens. Es fühlt sich immer noch genau so an. Ekstatisch. Gemeinsam grinsend und lachend in die Zukunft rennen. Ich liebe dich, mein Liebling. Happy Anniversary."