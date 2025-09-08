Olivia Wilde küsst Ex-Ehemann von Ellie Goulding

Vor einem Restaurant wurden Schauspielerin Olivia Wilde und ein bekannter Kunsthändler abgelichtet, wie sie sich innig küssen. Es ist der Ex-Ehemann von Sängerin Ellie Goulding.

Olivia Wilde (41) wurde mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesehen. Paparazzo-Aufnahmen, die veröffentlicht hat, zeigen, wie die Schauspielerin und Regisseurin den Kunsthändler Caspar Jopling küsst. Der 33-Jährige ist der Ex-Ehemann von Sängerin Ellie Goulding (38).

Nach einem dreistündigen innigen Dinner in London küsste sich demnach ein Paar spätabends vor einem Restaurant im Schein der Straßenlaternen. Aufmerksame Fotografen enttarnen die Schauspielerin und den Kunsthändler, der von 2019 bis 2024 mit der britischen Musikerin Goulding verheiratet war.

Beide betonten in ihren jeweiligen Bekanntgaben der Trennung im letzten Jahr in den sozialen Medien, wie sie sind und bleiben werden, vor allem im Interesse ihres gemeinsamen Kindes. Jopling hat mit der Sängerin Sohn Arthur, der 2021 geboren wurde. "Wir kümmern uns gemeinsam um unseren Sohn, dessen Wohl wir immer im Blick haben", versprach Goulding in einer Instagram-Story nach dem Ende ihrer vierjährigen Ehe in besagter Instagram-Story an. Ob er die Herausforderungen von Co-Parenting mit Olivia Wilde teilt?

Verbindet sie die Erziehung eines Trennungskindes?

Genau wie Wilde ist Jopling alleinerziehend. Die Schauspielerin hat mit ihrem Ex-Partner, "Hangover"-Star Jason Sudeikis (49) zwei Kinder: Otis (11) und Daisy (8). Sie trennten sich im Jahr 2020 nach fast zehn Jahren. Im darauffolgenden Jahr lernte sie Harry Styles (31) am Set von "Don't Worry Darling" kennen und war rund ein Jahr mit ihm liiert.

Der britische Sänger und Schauspieler beherrscht aktuell die Schlagzeilen durch seine angebliche Romanze mit Schauspielerin Zoë Kravitz (36), mit der er Arm in Arm bei einem Spaziergang in Rom gesehen wurde. Das , das die beiden vertraut in Italien zeigt, soll am 24. August entstanden sein.