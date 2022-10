Olivia Newton-John: So berührend wird ihr Staatsbegräbnis

Der verstorbene Weltstar Olivia Newton-John erhält in Australien ein Staatsbegräbnis. Die Trauerfeier soll ruhig und besinnlich werden, und in den Royal Botanic Gardens in Melbourne stattfinden.

11. Oktober 2022 - 21:30 Uhr | (lau/spot)

In Melbourne erhält Olivia Newton-John ein besinnliches Staatsbegräbnis © s_bukley/ImageCollect.com

Die britisch-australische Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John (1948-2022) verstarb Anfang August im Alter von nur 73 Jahren. Sie verlor einen jahrzehntelangen Kampf gegen den Krebs. Bereits seit Längerem steht fest, dass der "Grease"-Star in ihrem Heimatland Australien ein Staatsbegräbnis erhalten wird. , enthüllte der Journalist Peter Ford, ein enger Freund der Familie, Details zur bevorstehenden Beisetzung. Im australischen Morgenfernsehen verriet Ford, dass das Staatsbegräbnis Anfang Dezember in Melbourne an einem Ort stattfinden wird, zu dem Newton-John eine besondere Verbindung besaß. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Die Royal Botanic Gardens besuchte Olivia Newton-John oft mit ihrer Mutter Das Staatsbegräbnis wird laut Journalist Ford in den Royal Botanic Gardens abgehalten werden. Die weitläufige Parkanlage sei einer der Lieblingsorte des verstorbenen "Grease"-Stars gewesen. Sie habe über lange Jahre nicht weit entfernt gelebt, und die Royal Botanic Gardens oftmals mit ihrer Mutter besucht. Laut Familienfreund Ford ist geplant, dass das Melbourne Symphony Orchestra auf der Trauerfeier spielt, während Fans des verstorbenen Stars zusammenkommen können, um ihrer zu gedenken. Das Staatsbegräbnis soll "ruhig, elegant und gelassen" ablaufen.