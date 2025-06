Olivia Munn wollte die Schauspielerei an den Nagel hängen

Fast hätte Olivia Munn ihren Job vor der Kamera aufgegeben. Sie wollte sich selbst schützen, sagte sie nun. Dann kam allerdings die Serie "Your Friends & Neighbors".

Olivia Munn (44) begeistert gerade in der Apple TV+-Serie "Your Friends & Neighbors" an der Seite von Jon Hamm (54). Beinahe hätte sie die Rolle aber gar nicht angenommen. Sie hatte die "feste Entscheidung" getroffen, mit der Schauspielerei aufzuhören, um sich auf ihre Gesundheit und ihre Familie zu konzentrieren, erklärte sie dem "People"-Magazin.

Die Ehefrau von Comedian John Mulaney (42) hat eine schwere Zeit hinter sich. Nach der Geburt von Sohn Malcolm 2021 entwickelte Munn eine Angststörung, 2023 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Mehrere Operationen, darunter eine doppelte Mastektomie, und weitere Behandlungen folgten. Im September 2024 konnten sich Mulaney und Munn dann aber über die Geburt ihres zweiten Kindes freuen. Ihre Tochter Méi wurde durch eine Leihmutter geboren.

Deswegen wollte sie die Schauspielerei aufgeben

"Ich liebe die Schauspielerei, aber John liebt die Auftritte mehr", erklärt Olivia Munn im "People"-Magazin. "Nichts, woran ich in den letzten fünf oder sechs Jahren gearbeitet hatte, war es wert, dass ich mir Zeit für meine Familie wegnahm", so die 44-Jährige. Sie habe zum ersten Mal darüber nachgedacht, hinter die Kamera zu wechseln, "nicht dass das nicht auch harte Arbeit wäre, aber mich vor die Kamera zu stellen, fühlte sich viel verletzlicher an".

Das Drehbuch und das Team von "Your Friends & Neighbors" änderten schließlich ihre Meinung: "Das war genau das, was ich brauchte, um mich zu motivieren", sagt sie. "Als ich John erzählte, dass ich es annehme, war er einfach nur glücklich. Ich hatte noch eine weitere Operation vor mir, und zu diesem Zeitpunkt wussten wir, dass Méi auf dem Weg war. Ich fühlte mich einfach bereit, die Ängste und Sorgen loszulassen, die ich hatte."

Und auch privat ist sie glücklich. Es sei "so verrückt", dass sie zwei Jahre nach ihrer Krebsdiagnose hier mit "zwei wunderbaren Babys sitze", so Munn. "Ich bin einfach so glücklich und dankbar, und ich bin wirklich stolz auf das, was ich tun konnte. Ich wusste nicht, wie viel Kraft ich in mir hatte."