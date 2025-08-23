Olivia Colman versteckt ihren Oscar

Olivia Colman ist so bodenständig, dass sie ihren Oscar 2019 einfach in einen feuchten Schrank stellte. Ihr Handwerker musste die goldene Trophäe retten. Jetzt hat sie ein besseres Versteck gefunden.

2019 ist für Hollywoodstar Olivia Colman (51) der größte Traum eines jeden Schauspielenden wahr geworden: Für ihre Rolle der Königin Anne in "The Favourite" wurde sie als beste Hauptdarstellerin mit einem Oscar gezeichnet. Die goldene Trophäe stellte sie sich allerdings nicht stolz auf den Kaminsims oder ins Regal - sondern in einen feuchten Schrank.

"Ich stelle zu Hause nichts zur Schau... ich finde das ein bisschen angeberisch", erklärt Colman ihre Einstellung. Und weiter: "Er war in einem Schrank in unserem Wohnzimmer, aber wir haben entdeckt, dass der Schrank etwas feucht ist." Die Familie lebt in einem alten Haus aus dem Jahr 1600, das zwar schön, aber eben auch feucht ist.

Erst einem befreundeten Handwerker fiel auf, dass das wertvolle Stück nicht gerade fachgemäß gelagert wurde. "Er öffnete den Schrank und sagte: 'Verarschst du mich? Du weißt, dass es hier feucht ist?'", erzählt Colman amüsiert. "Also zwang er mich, ihn herauszunehmen, und jetzt steht er auf einem Bücherregal, aber hinter einem Buch, damit ich weiß, dass er da ist und ich 'Hallo' zu ihm sagen kann."

Dankbar für den späten Ruhm

Dankbar ist die Schauspielerin für ihre späte Karriere allerdings sehr wohl: "Ich denke, in den frühen Jahren war es super, nicht so viel zu arbeiten, weil es mich sehr dankbar für Arbeit gemacht hat. Und ich denke, es ist besser so herum, als gleich sehr erfolgreich zu sein." Colman wurde durch ihre Rolle als Königin Elizabeth II. in der dritten Staffel von "The Crown" 2019 international bekannt, bevor sie für "The Favourite" den Oscar erhielt. Als sie den Goldjungen in den Händen hielt, war sie 45 Jahre alt.

Die heute 51-Jährige ist derzeit wieder auf der großen Leinwand zu sehen. In "The Roses" spielt sie an der Seite von Benedict Cumberbatch (49) in einer Neuinterpretation des Klassikers "Der Rosenkrieg" von 1989. Ihr Ehemann Ed Sinclair, mit dem sie seit 2001 verheiratet ist und drei Kinder hat, fungiert als Produzent des Films.