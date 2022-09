Oliver Pocher richtet neckische Geburtstagsgrüße an Amira

Selbst wenn Oliver Pocher seiner Ehefrau Amira zum Geburtstag gratuliert, tut er dies mit einem kleinen Seitenhieb. Anders als bei manch anderem Star aber durchaus charmant.

Oliver Pochers (44) Ehefrau Amira (30) feiert am 28. September ihren 30. Geburtstag. Glückwünsche kamen unter anderem von ihrem Ehemann. schrieb der Comedian: "Die beste Frau würde spätestens ab heute nicht mehr mit Leonardo Di Caprio zusammen sein (zu alt) ... aber ich bin da anspruchsloser." Er wünsche ihr "nur das Beste zum Geburtstag".

Außerdem fügte der 44-Jährige hinzu: "Ich liebe es, wenn Du vor Rührung weinst! Vielleicht bekomme ich es noch das ein oder andere Mal in deinem Leben hin..." Passend dazu postete er zwei Fotos, die sie schluchzend in einer Umarmung mit ihrem Ehemann zeigen. Das eine stammt von der Hochzeit des Paares 2019, das andere aus der "Let's Dance"-Zeit von Amira Pocher im Frühjahr 2022.

Große Sause zum 30. Ehrentag

Amira Pocher hat offenbar mit einer großen Party in ihren Geburtstag gefeiert. In ihrer Instagram-Story zeigt sie zahlreiche Schnappschüsse - inklusive Kuss mit ihrem Ehemann Oliver. . Darauf ist die Moderatorin glücklich strahlend beim Feiern zu sehen. Auf einem Bild hält Oliver Pocher einen großen Geburtstagskuchen mit Feuerwerk in der Hand. Das letzte Foto zeigt Amira Pocher offenbar nach der Party - schlafend auf einer Couch. Zu ihrem Beitrag schrieb sie: "Happy Birthday to me!"

In den Kommentaren darunter gratulierten zahlreiche Stars, unter anderem Model Lilly Becker (46), Influencerin Sophia Thiel (27), Moderatorin Jana Ina Zarrella (45) sowie die "Let's Dance"-Stars Oana Nechiti (34), Christina Luft (32) und Kathrin Menzinger (34).