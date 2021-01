Ohne Maske erwischt: Bruce Willis gesteht Fehlverhalten ein

Bruce Willis wurde am Wochenende ohne Maske beim Einkaufen erwischt. Nun äußerte sich der Star erstmals zu seiner "Fehleinschätzung".

Für Hollywood-Größe Bruce Willis (65, ) hagelt es jede Menge Kritik. Der Schauspieler wurde am vergangenen Sonntag ohne Maske beim Einkaufen in einer US-Drogerie erwischt. Vor allem in den sozialen Netzwerken sorgt die verantwortungslose Aktion des Stars für Unverständnis. nun erstmals zu dem Vorfall und gibt zu: "Es war eine Fehleinschätzung", keine Maske getragen zu haben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Er appelliert demnach außerdem, nicht denselben Fehler wie er zu begehen: "Bleibt sicher da draußen und tragt weiterhin Masken." , hatte zuvor berichtet, dass Willis wegen der fehlenden Maske von einem Angestellten des Geschäfts in Los Angeles darum gebeten wurde, den Laden zu verlassen. Die Großstadt in Kalifornien zählt zu den Corona-Hotspots und soll laut "People" derzeit mit fast einer Million infizierten Menschen zu kämpfen haben. Zum Vergleich: In ganz Deutschland sind es laut dem Robert Koch-Institut derzeit rund 315.000 aktive Fälle.