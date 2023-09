Ohne ihre Kinder: Fürstin Charlène kehrt nach Südafrika zurück

Fürstin Charlène hat nicht nur gute Erinnerungen an Südafrika. Umso emotionaler dürfte die Rückkehr in ihre Heimat sein. Ehemann Fürst Albert wird an der Seite seiner Frau sein, ihre Kinder muss die ehemalige Schwimmerin allerdings zu Hause lassen. Die 8-jährigen Zwillinge haben nämlich einen wichtigen Termin in Monaco.

06. September 2023 - 08:10 Uhr | AZ

Fürst Albert und Fürstin Charlène müssen ihre Kinder während einer Reise nach Südafrika zu Hause lassen. © imago/Andreas Beil

Fürstin Charlène von Monaco hat es bei öffentlichen Terminen oft nicht leicht. Erst vor ein paar Tagen trat die 45-Jährige gemeinsam mit Ehemann Fürst Albert zum Sendestart des neuen Fernsehsenders "TVMonaco" im TV auf – und erntete dafür heftige Kritik. Der ehemaligen Schwimmerin wurde im Nachgang an die Sendung mangelnder Respekt vorgeworfen. Der Grund für den Unmut der Monegassen war, dass Charlène vor laufender Kamera Englisch sprach. Albert nutze für den Auftritt hingegen die Landessprache Französisch. Der nächste Termin dürfte der Fürstin leichter fallen, immerhin findet dieser in ihrer Heimat Südafrika statt. Ihre Kinder muss Charlène allerdings in Monaco zurücklassen. Fürst Albert und Fürstin Charlène verreisen, die Kinder bleiben daheim Heimspiel für Fürstin Charlène! Für die fünfte "Water Bike Challenge", die von Charlènes Stiftung "Fondation Princesse Charlène de Monaco" organisiert wird, reist die Fürstin am 15. September nach Sun City. Bei dem Wasserfahrradrennen in der Stadt nordwestlich von Johannesburg soll Geld gesammelt werden, um die Öffentlichkeit für die Vermeidung von Ertrinken und die Sicherheit im Wasser zu sensibilisieren. Fürst Albert wird bei dem Auftritt für Charlènes Herzensprojekt am 16. September an der Seite seiner Frau sein. Die beiden gemeinsamen Kinder, Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques, beide 8, müssen zu Hause in Monaco bleiben. Schuld daran ist die Schule, denn die Zwillinge starten am Montag, 11. September, in die dritte Klasse der katholischen Privatschule François d'Assise-Nicolas Barré in Monaco, wie die "Gala" berichtete. "Blau machen" sei da für den royalen Nachwuchs nicht drin. Lange müssen die beiden aber nicht ohne Mama und Papa auskommen. Charlène und Albert treten bereits am 17. September die Heimreise an. Fürstin Charlène: Emotionale Rückkehr nach Südafrika Südafrika ist nicht nur Charlènes Heimat, sondern weckt auch traurige Erinnerungen an die vergangenen Jahre. Wegen eines schweren HNO-Infektes verbrachte die Fürstin vor mehr als zwei Jahren einige Monate in Afrika. Die ehemalige Schwimmerin durfte wegen ihres Gesundheitszustandes mehr als sechs Monate lang nicht fliegen und saß daher in Südafrika fest – ohne ihre Familie. In dieser Zeit häuften sich auch die Gerüchte über eine Ehekrise und sogar Trennung von Ehemann Albert.