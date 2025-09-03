Ohne Ehefrau Miriam: Felix Neureuther verbringt Luxus-Abend in Mailand

Felix Neureuther weilte noch vor wenigen Tagen mit seiner Familie in Österreich, doch auch der schönste Urlaub muss irgendwann enden. Der nächste Termin ließ nicht lange auf sich warten: Neureuther verbrachte einen luxuriösen Abend in Mailand – und zeigte sich an der Seite eines beliebten TV-Promis.

Felix Neureuther (41) und Miriam Neureuther (35) haben vier gemeinsame Kinder. Mit diesen verbrachten sie vor wenigen Tagen einen Erlebnisurlaub in Österreich. Begeistert hatten die stolzen Eltern von den Aktivitäten am "Wexl Trail" in St. Corona geschwärmt. Nun ging es für Neureuther auf die nächste große Reise: Für ein Event verschlug es den Vierfachpapa in die italienische Metropole Mailand.

Event in Mailand: Felix Neureuther als Audi-Markenbotschafter

Der Autohersteller Audi feierte am Dienstagabend die Premiere vom "neuesten Concept C". Seit 2020 ist Felix Neureuther Markenbotschafter für Audi und durfte bei der Enthüllung des neuen Designs natürlich nicht fehlen.

Und der 41-Jährige war nicht das einzige bekannte Gesicht, das die Reise nach Italien auf sich genommen hatte. Auch Kai Pflaume (58) war an diesem Abend vor Ort und posierte mit Felix Neureuther für die Kameras der Fotografen. Der beliebte TV-Moderator ist ebenfalls Markenbotschafter.

Kai Pflaume (M.) und Felix Neureuther (re.) mit Audi-Vorstand für Vertrieb und Marketing Marco Schubert (li.). © AUDI

Kai Pflaume und Felix Neureuther: "Mal noch eine Pizza essen"

Von der Veranstaltung zeigten sich Kai Pflaume und Felix Neureuther am Ende des Abends überzeugt. In seiner Instagram-Story fragte der Moderator seinen Promi-Kollegen nämlich: "Felix, war ein schöner Abend, oder?" Woraufhin der 41-Jährige zustimmend meinte: "War ein sehr schöner Abend, Kai, mit dir zusammen." Gemeinsam verließen die beiden schließlich das Event.

Kai Pflaume und Felix Neureuther wurden nach Mailand eingeladen. © instagram/kaipflaume

Und es ging für die Promi-Männer offenbar nicht direkt ins Hotel. Denn der Moderator ließ in seiner Instagram-Story verlauten: "Jetzt gehen wir mal noch eine Pizza essen." Die Reise nach Italien dürfte sich somit für Felix Neureuther und Kai Pflaume mehr als gelohnt haben – wenn sie auch nur von kurzer Dauer war. Pflaume trat er bereits am nächsten Tag den Rückflug an.