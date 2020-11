Ohne Andrej Mangold: Jennifer Lange entschuldigt Verhalten in "Das Sommerhaus der Stars"

Auf Instagram hat sich Jennifer Lange für ihren fragwürdigen Auftritt in "Das Sommerhaus der Stars" entschuldigt. Ihr Freund Andrej Mangold äußert sich dazu nicht.

"Ich hab das Gefühl, egal was ich sage, es ist sowieso falsch", beginnt Jennifer Lange ihr Statement über ihren Auftritt in "Das Sommerhaus der Stars". Die Influencerin wirkt in der Instagram-Story sehr angeschlagen, möchte aber ein letztes Mal über die Vorkommnisse in der RTL-Show sprechen und sich sogar entschuldigen.

Jennifer Lange über "Sommerhaus"-Auftritt: "Das ist zu weit gegangen"

Die Freundin des Ex-Bachelors Andrej Mangold will mit dem "Sommerhaus" abschließen, da sie der Auftritt in der Sendung nach wie vor sehr belaste. "Ich habe mich im Sommerhaus seit Tag eins leider überhaupt nicht wohl gefühlt." Für ihr Verhalten entschuldigt sich Jennifer: "Wenn ich in Situationen gerate, die mich wütend machen, die mich auf die Palme bringen oder die mich provozieren, dann reißt auch irgendwann mein Geduldsfaden. Das entschuldigt natürlich nicht, dass ich ausfällig geworden bin. Dafür entschuldige ich mich auch, dass ich Dinge gesagt habe, die nicht cool waren. Das ist auf jeden Fall zu weit gegangen."

Ob diese Entschuldigung an Rivalin Eva Benetatou oder ihre Follower gerichtet ist, wird aus dem Statement allerdings nicht ersichtlich. In der Wiedersehens-Show, in der sie auf ihre "Sommerhaus"-Mitkandidaten getroffen ist, hat sie Eva vor den Kameras zumindest nicht um Verzeihung gebeten.

Andrej Mangold schweigt zu Mobbing-Vorwürfen

Auch Andrej Mangold, der von vielen Zuschauern als Initiator der Mobbing-Eskalation gesehen wird, hat sich bislang noch nicht öffentlich bei Eva Benetatou entschuldigt. Während Freundin Jennifer seit Sonntag wieder aktiv auf Instagram ist, steht der Kanal des Ex-Bachelors seit Wochen still.

In der Wiedersehens-Show rechtfertigte er seinen Auftritt im "Sommerhaus" mit dem Quotendruck einer Reality-Show. Ob er sich nachträglich nochmal zu seinem Verhalten öffentlich äußern wird, bleibt abzuwarten.