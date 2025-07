Offizieller Termin: König Charles III. hilft beim Müllsammeln

Für den Umweltschutz packt selbst König Charles III. mit an: Bei einer Aufräumaktion in Kent sammelte der Monarch persönlich Müll am Strand auf.

(dam/spot) | 10. Juli 2025 - 19:02 Uhr

König Charles III. beim Müllsammeln in Kent. © ddp/CAMERA PRESS/ROTA

König Charles III. (76) ist unter die Müllsammler gegangen. Aktuelle Aufnahmen aus der Küstenstadt Deal in Kent zeigen den Monarchen bei einer Aktion der lokalen Umweltinitiative "Deal With It". Statt nur zuzuschauen, Gekleidet in einen eleganten Anzug sammelte Charles Seite an Seite mit Freiwilligen Müll entlang des Strandes auf. Dabei kam er auch mit anderen Teilnehmern ins Gespräch - unter ihnen Kadetten der Royal Air Force. Laut des Palastes investieren Helferinnen und Helfer hier jährlich rund 1.000 Stunden, um den Strand zu säubern. König Charles III. besucht Kent erstmals seit seiner Krönung , besuchte König Charles III. im Rahmen seines Aufenthalts in Kent auch das südlich von Deal gelegene Walmer Castle. Dort verschaffte sich der Monarch einen Eindruck von den Restaurierungsarbeiten, die derzeit von English Heritage durchgeführt werden, um das historische Bauwerk für künftige Generationen zu bewahren. Außerdem besichtigte er den Queen Mother's Garden - benannt nach seiner Großmutter, Queen Mum (1900-2002). Das Schloss soll zu ihren Lieblingsorten gezählt haben. Zum Abschluss seines Besuchs pflanzte der König einen Baum. Darüber hinaus machte er sich unter anderem auf den Weg zur RNLI-Rettungsbootstation in Walmer - der erste Besuch seiner Art: Seit Mai vergangenen Jahres ist Charles Schirmherr der Organisation. Für den Monarchen und die Menschen vor Ort war der Tag zudem von besonderer Bedeutung: Es war demzufolge sein erster offizieller Besuch in der Grafschaft Kent seit seiner Krönung.