Offene Worte: "Bergdoktor"-Star Hans Sigl kontert fiese Kritik

Seit 2008 ist Hans Sigl als "Der Bergdoktor" im ZDF zu sehen. Dort hat er sich zur echten Paraderolle eines gebürtigen Österreichers entwickelt. Nun verrät Sigl, ob ihm der Stempel dieses Charakters manchmal lästig sei – und wie er mit öffentlicher Kritik umgeht.

Hans Sigl ist vor allem für seine Rolle als "Der Bergdoktor" bekannt. Nun äußert er sich zu kritischen Stimmen im Netz.

Bereits seit 2008 flimmert "Der Bergdoktor" über die TV-Bildschirme. Die Arzt-Serie umfasst mittlerweile 18 Staffeln und der Cast um Hans Sigl (56), Ronja Forcher (29) und Co. ist für viele Zuschauer nicht mehr aus dem ZDF wegzudenken. In einem Interview kommt Hauptdarsteller Sigl nun auf seine Paraderolle des "Dr. Martin Gruber" zu sprechen – und packt auch über Internetpausen und die größten Freuden im Leben aus.

"Bergdoktor" Hans Sigl reagiert auf Kritik: "Teil meines Berufes"

Im Interview mit "Echo der Frau" verrät Hans Sigl zunächst, warum ihm gelegentliche Internetpausen nicht schwerfallen würden: "Eine Auszeit ist immer etwas Gutes. Man profitiert davon ja selbst. Das ist wie beim Fasten. Die digitale Technik ist eine wundervolle Einrichtung und muss aber auch nur als solches gesehen werden – als ein Hilfsmittel und nicht als ein sinnstiftendes Medium."

Als Person des öffentlichen Lebens ist Hans Sigl auch mit kritischen Stimmen im Netz vertraut. Dazu meint der Schauspieler aber ganz entspannt: "Mit konstruktiver Kritik umzugehen, ist Teil meines Berufes. Vor negativer Kritik kann ich mich gut abgrenzen, denn es ist nicht zielführend, sich damit auseinanderzusetzen."

Hans Sigl über "Bergdoktor"-Stempel: ZDF-Star genießt "Aufmerksamkeit"

Dass man ihn hauptsächlich als "Der Bergdoktor" kennt, ist für Hans Sigl kein Problem. Denn der ZDF-Star sieht das ganz pragmatisch: "Dank der Aufmerksamkeit kommen Leute zu meinen Bühnen-Auftritten, die sonst nicht kämen."

Hans Sigl (M.) wurde durch "Der Bergdoktor" zum gefeierten Serienstar. Der Stempel seiner Rolle stört den Schauspieler nicht. © ZDF/Erika Hauri

Schließlich verrät Hans Sigl, wofür er im Leben am meisten dankbar sei: "Für sehr vieles. Gesundheit, Familie, Beruf und Freunde. Und immer wieder für die Momente, in denen ich erkenne, dass ich ein freier Mensch bin." Vor allem Humor spiele für ihn eine große Rolle beim Glücklichsein: "Das ist das Überlebenselixier. Gerade im Moment. Aber eigentlich bringt Humor immer Menschen zusammen und lässt uns das Leben leichter nehmen."