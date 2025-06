"Ob Mann oder Frau": Isabella Rossellini ist bereit für neue Liebe

Schauspielerin Isabella Rossellini hat in einem Interview betont, dass sie als Single nicht unglücklich ist. Dennoch ist sie offen für eine neue Liebe - ob mit einem Mann oder mit einer Frau.

Isabella Rossellini (72), Tochter des italienischen Regisseurs Roberto Rossellini (1906-1977) und der schwedischen Schauspielerin Ingrid Bergman (1915-1982), hat im Interview mit dem "Bunte"-Magazin verraten, dass sie offen für eine neue Liebe in ihrem Leben ist.

Auf die Frage nach einer möglichen neuen Partnerschaft, erklärte Rossellini: "Das Kapitel ist nicht abgeschlossen. Vielleicht, wenn ich einen tollen Mann oder auch eine schöne Frau treffe, wer weiß?" Jedoch sei sie als Single auch nicht unglücklich und habe keine Angst, im Alter alleine zu sein. Rossellini, die einen Bauernhof auf Long Island abseits des Hollywoodrummels betreibt, habe ihre Familie und kenne in ihrem Dorf jede Person, so sei sie "nie einsam, das macht einen sehr großen Unterschied".

Rossellini hat zwei Kinder. Sie war von 1979 bis 1982 mit Regie-Legende Martin Scorsese (82) verheiratet. Ihre zweite Ehe (1983-1986) ging sie mit Model Jonathan Wiedemann ein. Von 1986 bis 1991 war sie mit David Lynch (1946-2025) liiert. Rossellini verlobte sich nach der Trennung mit Schauspieler Gary Oldman (67), eine Hochzeit kam aber nicht zustande.

"Schrecklich zu wissen, dass das Leben endlich ist"

Am 18. Juni feiert die Schauspielerin ihren 73. Geburtstag. "Es ist irgendwie schrecklich zu wissen, dass das Leben endlich ist", sagt Rossellini dazu im "Bunte"-Interview. "Es ist schwer, sich selbst tot vorzustellen, aber es wird passieren." Trotzdem sei sie "immer noch vergnügt" und sie hoffe, dass diese Zeit noch lange auf sich warten lässt. Und was tut die Schauspielerin dafür, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlt? "Ich versuche gesund zu sein, nicht zu viel Gewicht zuzulegen und Dinge zu essen, die meinem Körper guttun, damit er so beweglich wie möglich bleibt."