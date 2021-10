Oana Nechiti und Erich Klann erwarten zweites Kind

Die Ex-"Let's Dance"-Stars Oana Nechiti und Erich Klann werden zum zweiten Mal Eltern. Das gab das Paar auf Instagram bekannt.

Oana Nechiti (33) und Erich Klann (34) werden zum zweiten Mal Eltern. Das gab das Paar bekannt. "Wir dürfen das zweite Mal das größte Wunder des Lebens erleben", schreibt Nechiti in ihrem Posting. "Unsere Familie ist bald komplett und unser Niki ist bald ein großer Bruder." Ein Geschwisterchen habe er sich beim Auspusten seiner Geburtstagstorte gewünscht, erklärt die Tänzerin weiter und wendet sich an ihren Partner: "Erich, mein Liebling, du bist bald Doppel-Papa. Ich freue mich so sehr, dass du der Papa meiner Kinder bist! Ich liebe dich von ganzem Herzen und freue mich sehr auf unser Leben mit zwei Kindern."

Dazu postete Nechiti Bilder eines Familien-Shootings, die sie gemeinsam mit ihrem Sohn und Erich Klann in einer Wüstenlandschaft zeigen. Unter ihrem goldenen Kleid wölbt sich bereits deutlich ein Babybauch. "Wir freuen uns auf einen weiteren hellen und warmen Sonnenschein in unserem Familienleben", erklärt Klann .

Das Paar lernte sich 2009 kennen, 2012 erblickte ihr Sohn das Licht der Welt. Profitänzerin Oana Nechiti verließ 2018 "Let's Dance". Klann hatte im Februar 2021 sein Aus bei der Show nach zehn Jahren bekannt gegeben. Im Podcast "Tanz oder gar nicht - Let's talk" gewährten sie einen Einblick hinter die Kulissen der Show. 2019 und 2020 unterstützte Nechiti Pop-Titan Dieter Bohlen (67) in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar".