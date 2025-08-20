Nur Freunde? Zoë Kravitz und Austin Butler strahlen bei Premiere

Bei der Londoner "Caught Stealing"-Premiere zogen Zoë Kravitz im eleganten Neckholder-Kleid und Austin Butler im abgestimmten Blazer-Look alle Blicke auf sich. Ihr Auftritt heizt die Liebesgerüchte weiter an.

Zoë Kravitz (36) und Austin Butler (34) präsentierten sich gut gelaunt und perfekt abgestimmt bei der Londoner "Caught Stealing"-Premiere. Die Tochter von Lenny Kravitz (61) trug ein schwarzes Neckholder-Kleid mit tiefem Ausschnitt, hohem Schlitz und auffälliger weißer Schleife, kombiniert mit Mules und schlichten Ohrringen. Co-Star Butler wählte einen schwarzen Oversize-Blazer mit passender Hose, weißem Top, feiner Kette und schwarzen Schuhen.

Schauspieler sollen nur befreundet sein

Neben dem Premierenauftritt zeigten sich Kravitz und Butler am Dienstag auch bei einem Fototermin in deutlich lässigeren Outfits. Kravitz trug ein zartgelbes Kleid mit Rüschenärmeln, kombiniert mit schwarzen Ballerinas und Sonnenbrille. Butler wählte ein weißes Shirt im Used-Look, eine dunkelbraune Jacke, eine Hose mit Farbspritzern sowie braune Boots und eine Fliegerbrille.

Der gemeinsame Auftritt sorgt erneut für Liebesgerüchte: Auf einem Foto legt Butler den Arm um seine Kollegin, beide lächeln einander an. stellten jedoch mehrere Quellen schon vor einem Monat klar, dass sie nur befreundet seien. Im April hieß es dagegen , zwischen ihnen stimme die Chemie auch abseits der Kameras, sie hätten ihrem Verhältnis aber noch kein Label gegeben.

Beide sind seit 2024 wieder Single

Bis Oktober 2024 war Zoë Kravitz mit ihrem "Blink Twice"-Co-Star Channing Tatum (45) liiert. 2023 hatten sie sich sogar verlobt. Austin Butler und Kaia Gerber (23) trennten sich Berichten zufolge Ende des vergangenen Jahres. Drei Jahre waren der Schauspieler und das Model ein Paar.