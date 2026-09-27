Notfallplan Seniorenheim: Michael Schanze noch immer auf Wohnungssuche in München

Der Wohnungsmarkt in München wird für Michael Schanze zunehmend zur Herausforderung. Noch immer hat der bekannte Moderator keine neue Bleibe gefunden. Wenn alle Stricke reißen, bleibt dem 79-Jährigen nur ein Ausweg ...

Über 13 Jahre lebte Michael Schanze (79) in einem Münchner Mietshaus, das all seine Ansprüche erfüllte. Doch im Frühjahr gab der TV-Moderator bekannt, sein geliebtes Heim schon bald verlassen zu müssen. Das Gebäude soll abgerissen werden – der 79-Jährige ist gezwungen, ein neues Zuhause zu finden. Die Wohnungssuche lief bislang erfolglos. Und die Zeit wird knapp: Bis Ende dieses Jahres muss die neue Bleibe her. Offen spricht Schanze jetzt über sein Dilemma.

Michael Schanze braucht dringend neue Wohnung: "Die meldet sich nicht zurück"

Sein ganzer Alltag dreht sich momentan um die Wohnungssuche, sagt Michael Schanze der Zeitschrift "Das Neue Blatt". Die knappe Frist versetzt den Moderator in Stress. "Ich habe auch gleich um 19 Uhr wieder einen Besichtigungstermin. Und dann habe ich noch eine Dame angeschrieben, die meldet sich nicht zurück ... Vier-Zimmer-Wohnung mit Garten in Neupasing", schildert der 79-Jährige. Der Wohnungsmarkt in München ist stark umkämpft. Das bekommt Schanze schon seit mehreren Monaten hautnah zu spüren.

Im Notfall ins Seniorenheim: Das erwartet Michael Schanze von seiner neuen Wohnung

Dennoch hat der "1, 2 oder 3"-Star gewisse Ansprüche, die eine Wohnung erfüllen sollte. Was genau ihm vorschwebt? Möglichst über 100 Quadratmeter und maximal 3.000 Euro Miete. Die Bleibe muss gut zugänglich sein. Wenig Treppensteigen ist für Schanze, der an einer fortschreitenden Nervenkrankheit leidet, ein wichtiges Kriterium. Zudem besitzt er drei Konzertflügel. Sein künftiges Zuhause soll für mindestens eines der großen Instrumente den nötigen Platz bieten.

Michael Schanze braucht dringend eine neue Bleibe in München. Die Wohnungssuche läuft bislang erfolglos. © imago/Klaus W. Schmidt

Falls alle Stricke reißen und Schanze bei der Wohnungssuche erfolglos bleibt, sieht der Moderator nur einen Ausweg: Im Notfall zieht er in eine Seniorenresidenz.

Wohnungssuche sehr fordernd: "Ich kann auf keiner anderen Hochzeit tanzen"

Aktuell bleibt dem 79-Jährigen nicht viel Zeit für andere Dinge. "Ich kann momentan auf keiner anderen Hochzeit tanzen", sagt er offen. Auch die Familie muss zurückstecken. Sein Sohn Patrick (43), dessen Ehefrau Veronica und die gemeinsamen Kinder leben in den USA. Spontane Übersee-Besuche kann sich Michael Schanze bei all dem Wohnungsstress momentan nicht leisten.

Ob der Moderator noch zeitnah ein neues Zuhause finden wird? Er hofft auf das Beste – und seine Liebsten drücken ihm sicherlich fest die Daumen.