Notarzt-Einsatz bei Frédéric von Anhalt: "Hoffentlich überlebe ich"

Dramatische Nachrichten von Frédéric von Anhalt. Kurz nach seinem 79. Geburtstag infiziert sich der Adoptiv-Prinz mit dem Coronavirus. Trotz Impfung und Booster sind seine Symptome so heftig, dass er in die Notaufnahme kommt. "Meine Lunge drückt. Hoffentlich überlebe ich das hier."

Es ist ernst! Kraftlos tippt Frédéric von Anhalt auf seinem Smartphone und wählt den Kontakt für ein AZ-Interview. Er liegt in der Notaufnahme einer Klinik in Los Angeles. Das Atmen fällt dem 79-Jährigen schwer, er kämpft gegen starke Schmerzen an. Der Adoptiv-Prinz ist verzweifelt. Was ist passiert?

Beim Filmdreh mit dem Coronavirus infiziert?

Nach eigenen Angaben infizierte sich Prinz Frédéric von Anhalt am Filmset von "That’s a Wrap" in der Stadt Burbank in Kalifornien mit dem Coronavirus. Der Witwer von Zsa Zsa Gabor steht für den deutschen Independent-Filmemacher Marcel Walz vor der Kamera.

Corona! Frédéric von Anhalt wählt den Notruf

Wenige Tage später röchelt er, bekommt immer schlechter Luft. "Ich wusste, dass etwas nicht in Ordnung war. Ich habe die ganze Nacht durchgehustet und konnte nicht mehr aufstehen. Ich habe noch nie so gelitten", sagt von Anhalt der AZ. Er wählt den Notruf. Der Arzt rast zu ihm nach Hause, versorgt ihn schon in der Wohnung in Beverly Hills mit Sauerstoff.

"Meine Lunge drückt und mein ganzer Körper schmerzt"

"Ich habe mich immer über Covid lustig gemacht. Jetzt geht es mir unfassbar schlecht. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Meine Lunge drückt und mein ganzer Körper schmerzt", schildert der 79-Jährige seine schlimme Situation. Ärzte kümmern sich jetzt in der Klinik um ihn. "Ich kann nicht mehr aus dem Bett steigen und würde sofort umkippen."

Große Sorge: Frédéric von Anhalt spricht über den Tod

Von Anhalt beschreibt seine dramatische Lage: "Ich habe Angst, dass mich Corona umhaut. Hoffentlich überlebe ich das hier. Und wenn das so ist, werde ich ganz neu anfangen. Es wird mir nie wieder passieren, dass ich alleine und hilflos bin. Aktuell ist keiner für mich da."

Gemeint ist damit wohl auch sein jüngster Spross, Adoptiv-Prinz Kevin von Anhalt. Er ist der neue Freund von Til Schweigers Tochter Luna und lebt in Hamburg. Frédéric von Anhalt ist sauer: "Er hat nicht einmal angerufen." Und dann fasst der 79-Jährige in der AZ den folgenschweren Entschluss: "Kevin ist als Erstes weg. Dann werde ich mir wieder ein Team holen, was ich früher schon hatte."

Gelingt Frédéric von Anhalt ein Neuanfang mit 79?

Frédéric von Anhalt sitzt auf einem millionenschweren Trust von seiner 2016 verstorbenen Ehefrau Zsa Zsa Gabor (†99). Doch das viele Geld des Hollywood-Stars macht von Anhalt nicht immer glücklich. Er ist von seinem Umfeld maximal enttäuscht: "Alle haben mich zuletzt nur belogen, um an Geld zu kommen." Jetzt muss er den Kampf gegen Corona ganz alleine bewältigen...