Norwegische Royals: Weihnachtsbild mit drei Generationen

Die norwegische Königsfamilie ist der royalen Tradition gefolgt und hat kurz vor den Feiertagen ein Familienbild veröffentlicht. Darauf haben sich drei Generationen vor dem Weihnachtsbaum versammelt.

Die britischen Royals haben es , jetzt gibt es auch aus dem norwegischen Königshaus festliche Grüße in Form eines Familienbildes. , die unter anderem auf dem offiziellen Instagram-Account des norwegischen Königshauses "Kongehuset" veröffentlicht wurden, sind drei Generationen vereint.

So feiern die norwegischen Royals Weihnachten

Auf den Bildern posieren König Harald (84), Königin Sonja (84), Kronprinzessin Mette-Marit (48), Kronprinz Haakon (48) sowie deren Kinder Prinz Sverre Magnus (16) und Prinzessin Ingrid Alexandra (17) gemeinsam vor einem Weihnachtsbaum. Auf einem der Fotos halten sich Mette-Marit und ihre Tochter an den Händen. Wer auf dem Bild fehlt, ist Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (24). des Königshauses sind die Bilder in dieser Woche in Bygdø Kongsgård, der offiziellen Sommerresidenz des norwegischen Königs, entstanden.

Außerdem heißt es dort weiter, dass der König und die Königin "Weihnachten im Königspalast von Bygdø und Heiligabend mit der Familie des Kronprinzen in Skaugum feiern werden". Die Familie des Kronprinzen werde zudem am Weihnachtsabend beim Weihnachtsgottesdienst in der Kirche von Asker anwesend sein.

