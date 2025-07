Norwegische Royals: Seltener Auftritt aller Generationen

Familienausflug bei den norwegischen Royals: Drei Generationen der Königsfamilie haben sich zu Jubiläumsfeierlichkeiten in Stavanger versammelt. Unter ihnen befindet sich auch ein Geburtstagskind.

König Harald (88) und Königin Sonja (88), Kronprinz Haakon (51) und Kronprinzessin Mette-Marit (51) sowie ihre Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra (21) und Prinz Sverre Magnus (19) sind an diesem Freitag im norwegischen Stavanger zu Gast. Anlass sind gleich zwei bedeutende Jubiläen: die 900-Jahr-Feier der Stadt und das 200-jährige Bestehen der norwegischen Auswanderung in die USA. Die Feierlichkeiten finden unter anderem in der Kathedrale und auf dem Marktplatz statt - dort soll auch ein Geburtstagslied erklingen. Denn Königin Sonja feiert am 4. Juli ihren 88. Geburtstag.

Drei Generationen vereint

"Es ist eine große Ehre - und ein historisches Ereignis für unsere Stadt - dass drei Generationen der Königsfamilie nach Stavanger kommen", heißt es . "Es ist besonders schön, dass dies am Geburtstag Ihrer Majestät der Königin geschieht!" Ein gemeinsamer Auftritt aller drei Generationen ist eine Seltenheit und unterstreicht die besondere Bedeutung des Tages.

Das bestätigt unter anderem der Royal-Experte Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen : "Das ist nicht üblich. Es gibt ein paar Ausnahmen im Jahr, wo man alle zusammen sieht. Das ist der 17. Mai [Norwegens Nationalfeiertag, Anm.d.Red.] und davor gab es die Hochzeit von Prinzessin Märtha Louise in Geiranger." Auch dass die Königin an ihrem Geburtstag einen öffentlichen Termin wahrnimmt, sei eher die Ausnahme. Laut Expertin Caroline Vagle ist der gemeinsame Besuch in Stavanger ein Zeichen für die "neue Ära der königlichen Familie". Die jüngere Generation sei in letzter Zeit viel öfter bei Terminen dabei, "und das finde ich sehr klug", sagte sie . "Der Prinz und die Prinzessin sorgen für frischen, positiven Wind im Königshaus, und das ist auch nötig."

Die Zeitschrift berichtet auch, dass der Besuch in Stavanger womöglich der letzte Auftritt von Ingrid Alexandra ist, da sie bald zum Studium nach Australien aufbricht. Das Datum ihrer Abreise ist jedoch noch nicht bekannt. verkündete, zieht die Tochter von Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon für mindestens drei Jahre nach Sydney, Australien, um dort ein Bachelor-Studium zu beginnen.