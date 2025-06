Norwegens Royals feiern Galadinner mit Emmanuel und Brigitte Macron

Die norwegischen Royals haben am Montagabend ihre französischen Gäste Emmanuel und Brigitte Macron mit einem Galadinner geehrt. Zum glamourösen Event wurde das Kronprinzenpaar von seiner Tochter begleitet.

König Harald (88) und seine Ehefrau Königin Sonja (87) haben am Montag anlässlich des Staatsbesuchs von Emmanuel Macron (47) und Ehefrau Brigitte Macron (72) zum festlichen Galadinner geladen. Im Königlichen Palast in Oslo fanden sich zudem Haralds Schwester Prinzessin Astrid (93) sowie Kronprinz Haakon (51) und Kronprinzessin Mette-Marit (51) ein, die von ihrer Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (21) begleitet wurden.

Besonderer Staatsbesuch

"Die Tische im Großen Ballsaal waren für 72 Personen gedeckt", berichtete das norwegische Königshaus in einer Mitteilung. "Sowohl der König als auch der französische Präsident Emmanuel Macron hielten eine Rede." Zudem wurde in dem Bericht die Besonderheit des Ereignisses hervorgehoben: "Es ist 41 Jahre her, dass ein französischer Präsident Norwegen zum letzten Mal einen offiziellen Besuch abgestattet hat."

Das Event wurde auch mit einem Instagram-Beitrag festgehalten. "Der König und die Königin gaben anlässlich des offiziellen Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seiner Frau Brigitte Macron in Norwegen ein Galadinner im Königlichen Palast", heißt es , der ein Foto von König Harald und Emmanuel Macron zeigt. Auf einem zweiten Foto posieren das norwegische Königspaar und die Thronfolgerfamilie zusammen mit dem französischen Präsidentenpaar. Brigitte Macron machte mit einer weißen Robe mit Spitzenärmeln eine glamouröse Figur. Mette-Marit wählte ebenfalls ein weißes Kleid, während Ingrid Alexandra mit Bordeauxrot und Königin Sonja mit Lila auf Farbe setzten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zu seinem Besuch im Norden zählte für Emmanuel Macron zuvor auch ein Treffen mit Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre (64). "Mehr als 40 Jahre nach dem letzten offiziellen Besuch eines französischen Präsidenten war es eine Freude, Präsident Emmanuel Macron heute in Oslo zu empfangen", hielt dieser den besonderen Besuch fest. Macron resümierte : "Wir werden eine umfassende strategische Partnerschaft eingehen, die die bereits enge Zusammenarbeit zwischen Norwegen und Frankreich stärken wird."

Wie das Königshaus mitteilte, absolvierte Brigitte Macron vor dem Galadinner im Königlichen Palast auch ein eigenes Programm gemeinsam mit Königin Sonja und Kronprinzessin Mette-Marit. Unter anderem stand ein Besuch im Munch-Museum in Oslo auf dem Plan.