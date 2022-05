Norman Reedus und Diane Kruger: Glamour-Auftritt in Cannes

Norman Reedus und Diane Kruger zeigten sich am Dienstag bei der Premiere von "The Innocent" während der Filmfestspiele von Cannes. Das Paar wählte für den roten Teppich einen glamourösen Look und sah glücklicher denn je aus.

Diane Kruger (45) und ihr Partner Norman Reedus (53) haben am Dienstagabend (24. Mai) bei den Filmfestspielen von Cannes alle Blicke auf sich gezogen. Das Paar erschien in eleganten Looks zu der Premiere des Films "The Innocent" ("L'innocent"). Kruger trug eine ausladende Robe in knalligem Rot und gerafftem Rock. Zu dem Kleid kombinierte sie auffälligen Goldschmuck in Form einer Statement-Kette und eines Armreifs und goldene Riemchen-Pumps. Bei ihrem Make-up setzte sie neben etwas Mascara und Rouge passend zu ihrem Kleid auf einen roten Lippenstift. Ihr Haar fiel ihr im Mittelscheitel in sanften Wellen über die Schulter. Norman Reedus wählte für das Event in Frankreich einen klassischen Look. Er trug einen schwarzen Anzug samt Fliege und weißem Hemd.

Sie sind Eltern einer Tochter

Immer wieder Händchen haltend posierte das Paar für die Fotografen, Diane Kruger strahlte zudem neben ihrem Partner in die Kameras. Mit dem "The Walking Dead"-Star Norman Reedus ist Kruger seit 2016 liiert. 2018 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Aus einer früheren Beziehung mit Model Helena Christensen (53) hat Reedus noch Sohn Mingus (22).

Die 75. Internationalen Filmfestspiele von Cannes wurden am 17. Mai eröffnet. Die Abschlussfeier wird am Abend des 28. Mai stattfinden.